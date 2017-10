Label français spécialisé dans les minets, FrenchTwinks fait aussi régulièrement intervenir des modèles qui n’en sont pas. Cela a pour avantage de faire ressortir la jeunesse et la gracilité des twinks tout en faisant vivre aux fans plus âgés – qui les adorent ! – des situations où ils se verraient batifoler avec eux. Dans « Lycéens délurés », la nouvelle série événement disponible sur FrenchTwinks, les virils Doryan Marguet et Fabien Cortes campent des professeurs résolus à élever le niveau d’élèves insolents et médiocres. 🙂 Voici la bande-annonce qui témoigne du soin apporté aux décors ainsi qu’au jeu des acteurs…