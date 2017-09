Au mot « mode » sont souvent accolés les adjectifs « éphémère » et « superficiel ». Pour impulser l’acte d’achat de vêtements, les stylistes se doivent de faire toujours de nouveaux modèles, plusieurs fois par an. D’où les collections, promues à grand renfort publicitaire, qui s’enchaînent au rythme des saisons printemps-été, automne-hiver. Il n’en demeure pas moins que certains créateurs persistent et signent à faire de leurs défilés le reflet de leurs plus profondes aspirations esthétiques et sociales. Le 7 septembre, lors de la Fashion Week de New York, Marco Marco nous a une nouvelle fois enthousiasmés par sa constance à prendre comme mannequins des porn stars gays (Boomer Banks, Will Wikle et Leo Fuentes), des drag queens, des transsexuelles, des escorts et autres VIP ultra sexe. Une nouvelle fois également est de mise la pluralité des gabarits, des âges et des origines ethniques, ce qui tranche avec une définition normée de la séduction. Marco Marco est synonyme de polysensualité…

Le who’who par ordre d’apparition :

Le chorégraphe français Yanis Marshall, Matt Ames et la gagnante de la neuvième saison de RuPaul’s Drag Race Sasha Velour

Keith Reliford , MiMi Tao et Ivan Medina

Vander Von Odd , Alejandro Valero et Kylie Ixora

Juanfer De La Torre (alias la porn star gay Leo Fuentes), Gia Gunn et Will Wikle qui a tourné pour CockyBoys

J , Laganja Estranja et Mikayla Gottlieb

Iulian Solomon , Maddelynn Hatter et Anthony Varrecchia

Jason Wimberly , Bradley Miller et Detox

Mark Angelo , Dominique Silver et la super porn star Boomer Banks

Claudia Charriez , Joey Putignano et Milk

La gagnante de la première saison de RuPaul’s Drag Race BeBe Zahara Benet, Amanda Lepore et la même avec Marco Marco

Et une nouvelle fois un titre diffusé lors d’un défilé Marco Marco est un remix entêtant. Là, il s’agit du Ryann Skyy Remix de Juice de Kimber Chronic. Il a un tel succès que le DJ-producteur va en sortir une version longue…