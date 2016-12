« All I Want for Christmas », c’est un peu le « Petit Papa Noël » ou le « Jingle Bells » des gays ! Et à quelques jours du réveillon, l’animateur James Corden nous en offre une version démente dans le cadre de ses « Carpool karaoke » avec une quantité de stars, Mariah en tête.

Le concept de ces vidéos est simple : James Corden convie des personnalités à une petite virée en voiture, l’autoradio à fond histoire de pousser la chansonnette avec elles. Noël oblige, il a invité Mariah Carey (plutôt en forme question décolleté) pour reprendre son tube « All I Want for Christmas ». Et ce n’est pas la seule surprise car très vite on découvre que d’autres chanteurs se sont aussi prêtés au jeu Lady Gaga, Adèle ou encore Elton John ! Pas de doute que cette vidéo va rapidement devenir culte !

Regardez :