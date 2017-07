Si les histoires d’amour et la fête non-stop sont les thèmes majeurs de la pop, la critique sociale peut aussi y faire des incursions fulgurantes. Portée par un clip qui en rehausse le texte, une chanson à priori superficielle se met à poser un regard javellisant sur notre société. « Chained To The Rythm » de Katy Perry en est l’un des exemples récents les plus pertinents. Et dans la liste, il faut ajouter « Marlon Brando », le tout nouveau single de Christophe Willem. Sa vidéo, réalisée par Hannah Rosselin et Léo Gotainer, revisite avec brio « The Truman Show »…

Tout comme The Truman Show, Marlon Brando est une satire de la société du spectacle, avec toujours ce paradoxe d’utiliser les moyens qu’on dénonce pour en faire la critique…

J’ai pas l’allure de Marlon Brando

Ni vraiment l’ébauche d’un super-héros

J’suis qu’un mec lambda

Le voisin d’en bas

J’me la donne comme ça

Et je sais pourquoi

J’ai pas la stature d’un politique

Ni la main sur le pouvoir et le fric

J’suis qu’un mec lambda

Le voisin d’en bas

Je cachetonne comme ça

Mais je sais pourquoi

L’air de rien j’ai comme une envie qui va qui vient

Vous faire danser sur ce refrain

L’air de rien j’ai comme une envie qui va qui vient

Vous faire danser jusqu’à demain

Je vous vends du fun

Sex and sun

Je vous vends du fun

Sex and sun

J’ai pas la voix d’un Pavarotti

Ni le train de vie de Liza Minnelli

J’suis qu’un mec lambda

Le voisin d’en bas

Je chantonne comme ça

Va savoir pourquoi

L’air de rien j’ai comme une envie qui va qui vient

Vous faire danser jusqu’à demain

Je vous vends du fun

Sex and sun

Je vous vends du fun

Sex and sun

L’air de rien

Ça fait du bien

Chanson populaire

Ça en a tout l’air

L’air de rien

En un refrain

Laissez-moi vous plaire

Je vous vends du fun, fun

Je vous vends du fun, fun

Je vous vends du fun

J’suis qu’un mec lambda

Le voisin d’en bas (Sex and sun)

J’me la donne comme ça

Viens danse avec moi

Je vous vends du fun

J’suis qu’un mec lambda

Le voisin d’en bas (Sex and sun)

Je chantonne comme ça

Viens chante avec moi

J’suis qu’un mec lambda

Viens sonner chez-moi