Les acteurs porno ne sont pas les seuls à porter des noms à connotation sexuelle. Certaines stars « tout public » aussi 🙂 Profitant de la similitude entre « Bomer » et « Boner », Andy Cohen vient de réparer une injustice dans son talk show « Watch What Happens Live ! » : alors que Matt Bomer fait bander une multitude de gays, aucun journaliste ne lui avait encore demandé ce qui le fait bander lui (« what things give him a boner »). Cohen a posé ses questions et Bomer y a répondu. Toujours avec franchise ? 🙂

Ainsi apprend-on que les trios – et + – n’excitent pas celui dont la scène de partouze gore avec Lady Gaga dans American Horror Story : Hotel a marqué les esprits.

L’épilation masculine, les bougies, les clubs de strip-tease et les menottes ne font également pas bander le Ken de Magic Mike.

Par contre, les duos, les caresses, se baigner nu, les jeux de rôles et les daddies, ça lui donne la trique ! Bomer a dû apprécier sa scène de câlins avec Mark Ruffalo dans The Normal Heart.

Marié à un daddy et père de trois enfants, Matt Bomer (39 ans) est top canon ! C’est à juste titre qu’il a fait l’année dernière la couverture de l’édition américaine de Men’s Fitness…

Comme quoi, être ouvertement gay peut ne plus être un frein à une grande carrière d’acteur hollywoodien.