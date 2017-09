Alors que les habitants de la Floride n’ont pas fini de constater les destructions causées par l’ouragan Irma, TheSword nous apprend que l’un d’eux, qui fut la super porn star Matthew Rush, a en plus été arrêté pour possession de drogue. La photo qui circule, avec ses yeux injectés de sang et le visage amaigri, fait peur…

On se souvient que Matthew Rush avait déjà été arrêté en mars dernier pour coups et blessures à l’encontre d’un boyfriend. Constatant qu’il n’avait fait que répondre à la violence par la violence, la justice avait été clémente et les charges retenues contre lui avaient été abandonnées. Cette fois-ci, l’ex « exclusif à vie de Falcon » a été arrêté le 19 septembre pour possession de crystal meth et utilisation d’accessoires liés à la consommation de drogue. Et c’est toujours la même question que se posent les fans : pourquoi des stars du porno gay, qui ont pu participer à des campagnes de sensibilisation sur les méfaits du meth, s’y adonnent-elles quand même ? On se risque à répondre que la célébrité n’est pas quelque chose qui se gère facilement. Être un has been non plus…

Ce 22 septembre Matthew Rush aura 44 ans.

Matthew a pu s’afficher avec d’autres porn stars pour proclamer son « YES » à une vie sans meth. c’était il y a dix ans… – Photos : tweaker.org