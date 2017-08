Pour l’édition 2018 du calendier « Naked », Adrian Lourie, le rédacteur en chef, photographe et fondateur du magazine britannique « meat« , a fait poser à poil une douzaine d’hommes de taille, de corpulence, d’âge, d’origines sociales et ethniques divers. Son objectif est de montrer que tout un chacun peut être sexy dès lors qu’il y a confiance en soi. Voici les coulisses du shooting photo effectivement très hot… 🙂



Certains des modèles se sont exprimés sur l’importance d’être un « meat man« . Des déclarations qui en disent long sur leur désir de s’émanciper de critères physiques dictés par la mode et la publicité.

Danny Polaris, le pin-up de juin – Chanteur, parolier et journaliste associé à « meat »

« Je ne suis plus allé en salle de sport depuis la fête du nouvel an en 2016. Mais je cours quand même après les bus et je monte et descends les escalators à Londres. Il y a quelques années j’ai pensé : ‘Et merde, jamais je ne ressemblerai à ces mecs des ‘Circuit Parties’ et la muscu c’est si ennuyeux que ça me donne envie de chialer.’ Depuis, je suis bien dans ma peau et plus heureux que jamais. Soyez vous-mêmes ! La confiance en soi et le sex-appeal iront de pair. »

Dwayne, le pin-up d’août

« Je pense qu’il est toujours intéressant d’avoir une représentation plus large de mecs en pin-ups. Voir des hommes ordinaires dans des poses sexy et fun est toujours important. Je pense que tout le monde devrait poser pour ‘meat’. Non pas pour être transformé en quelqu’un qu’on n’est pas, mais pour apporter ce qu’on a et montrer comme cela est beau et fantastique. »

Fernando, le pin-up de septembre – Spécialiste en ressources humaines à Londres

» Cela n’a pas été une décision facile de poser nu pour ‘meat’, mais je suis maintenant fier de l’avoir fait. Je pensais que je ne serais jamais pris à cause de mon corps. Je voulais prouver qu’on peut être poilu et avoir du ventre et que cela peut être sexy. »

Warren, le pin-up de novembre – Manager en marketing numérique

« On est si nombreux à avoir des problèmes avec notre corps. On se trouve trop gros, trop maigres, trop pâles, notre bite est trop petite, nos fesses pas assez fermes ou nous sommes trop poilus. Tout le temps nous nous comparons aux autres, mais nous devons réfléchir un moment pour apprendre à être heureux avec ce que nous avons et voir qu’il n’existe aucun corps parfait.

Je ne suis pas bronzé, je suis roux, poilu, je ne fais pas de sport, je n’ai pas de gros muscles, je suis blanc comme la neige, mes fesses sont molles mais j’aime être à nouveau nu. Être sûr de soi est sexy ! Alors embrassez pleinement ce que vous avez et soyez en fiers. »

Anthony Bull, le pin-up de décembre – Postier et écrivain

« J’aime qu’on me prenne en photo et je ne suis pas un timide. J’aime aussi le fait que beaucoup de ‘meat men’ ne se rasent pas et semblent costauds et virils. J’étais plus qu’heureux d’en faire partie. Dans une culture obsédée par la jeunesse c’est rafraîchissant qu’un homme plus vieux puisse être pris dans un tel projet. Il est important d’être inclusif. D’ailleurs, comme l’atteste ma propre expérience, beaucoup d’hommes plus jeunes sont de nos jours attirés par des hommes plus vieux que je suis heureux de représenter. »

Les précommandes de « Meat NAKED Calendar 2018 « se font sur le site meatzine. Les premiers envois débuteront le 9 septembre 2017.