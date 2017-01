Dimanche dernier, des milliers de beaux gosses ont pris le métro simplement vêtus de sous-vêtements pour la 16ème édition du « No Pants Subway Ride » (en métro sans pantalon).

Créé à New York pour mettre un peu de folie dans le quotidien des usagers du métro, cet événement se déroule aujourd’hui annuellement dans plus de 60 villes à travers le monde ! Pas sûr que l’hiver soit la meilleure période pour se balader en slip ou en boxer, mais quoi qu’il en soit, les participants ont certainement fait grimper la température !

Voici la bande annonce de cet événement :

Et un florilège des looks sexy et improbables que l’on a pu voir lors de cette journée :

¿Conocías el #nopantssubwayride? Es una tradición que se celebra en diversas ciudades del mundo cada 8 de enero, pero que comenzó en #nuevayork. Consiste en ir en calzoncillos por el transporte público. Esperamos que pronto llegue a España Une photo publiée par Shangay (@shangaycom) le 10 Janv. 2017 à 1h17 PST

No pants subway ride 2017 www.guesslinksglobal.com #nopantssubwayride #nopantssubwayride2017 Une photo publiée par @guesslinks le 9 Janv. 2017 à 10h47 PST

heard TFL was striking ‍♂️#nopantssubwayride #london Une photo publiée par Luca Forni (@lucaforni) le 9 Janv. 2017 à 9h43 PST

Cool in the cool #nopantssubwayride #nopants #newyorkcity #mta #subway Une photo publiée par Craig Ruttle (@rutlman) le 8 Janv. 2017 à 17h03 PST