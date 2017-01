Une infection du scrotum causée par une infection urinaire et le port prolongé d’un cockring trop serré. Une insuffisance rénale due à l’utilisation de stéroïdes combinée à la prise de PrEP et le fait qu’il ne boive pas assez d’eau. Un lymphome non hodgkinien de type A diagnostiqué en septembre dernier… Micah Brandt (29 ans) fait des aller-retour à l’hôpital et il a besoin d’aide. Via GoFundme, il espère récolter 10 000 dollars afin de couvrir financièrement les 6 mois de soins et de repos nécessaires à sa convalescence. « Un jour où l’autre on a tous besoin d’aide et je n’ai plus autant de fierté pour me dire que cette fois-ci je peux m’en sortir tout seul. »

Modèle phare de Randy Blue, Micah Brandt travaille depuis surtout avec Falcon Studios Group dont il fut un exclusif. Parmi ses derniers films sortis en 2016 : Ass Friends et Skuff – Rough Trade, chez Hot House…

Le beau gosse n’a pas eu une vie facile, comme nous le rappelions ici : jeté dans la rue par ses parents homophobes, il fut SDF et aurait fini directement dans la rubrique nécrologique s’il n’avait trouvé sa voie dans le porno. C’est manifestement en souvenir de ce passé – où il aurait bien aimé avoir une aide ! – qu’il joint à son appel aux dons cette offre : « Si je récolte plus que ce dont j’ai besoin, j’en ferai don à une œuvre de charité qui s’occupe de jeunes SDF gays. »