À voir les selfies et messages que poste la super porn star et chanteur Mickey Taylor, on se dit que tout baigne pour le Britannique. Que faire partie de ses amies, c’est bénéficier de sa clairvoyance, de sa générosité et de son goût pour la fête. Mais coup de théâtre. Lundi dernier il a révélé qu’il va si mal dans sa tête et dans son corps qu’il a dû être hospitalisé…

Ce matin, ce fut un spectacle de merde. J’ai mis à bout trois personnes que j’aime et, me sentant coupable, j’ai été pris d’une crise de panique qui a révélé un petit problème cardiaque. Je reste toute la nuit pour qu’on me bourre de médicaments afin que je me sente plus fort. Je croise les doigts.

Je veux dire un grand merci à Kit Wilde pour m’avoir conduit à l’hôpital et s’être assuré que j’allais bien et que j’étais en sécurité. Mêmes remerciements à Jooey OjOj Moser.

Être bipolaire et souffrir de dépression, c’est quelque chose que j’ai toujours connu, mais ces derniers mois ça a été trop dur. Entre mes tentatives de suicide, mon addiction à l’alcool et les cures de désintox, les breakdowns et maintenant ça et ma gastrite, tout cela m’a submergé. J’ai besoin de me concentrer sur ma santé mentale et physique. Tout ce que j’ai à dire à tout le monde est que je suis désolé de les avoir contrariés et blessés. Ce n’est pas moi et vous le savez. Je promets de m’améliorer. La maladie mentale est une réalité. Mais on progresse en en parlant et en s’aidant les uns les autres. Pardonnez-moi Freddy, Luke, Michael, Joey et vous tous que j’ai blessés ces dernières semaines. Je travaille à être à nouveau moi-même.

Je me suis jeté dans le travail pour cacher la vérité. Ne pas faire face à ses problèmes et les laisser se solidifier au fil du temps, tout sort à un moment. Je vais me relaxer pendant un certain temps et faire un travail sur moi-même et à mon bien-être ❤️

Je vous aime tous ! Souhaitez-moi de guérir. ♥️❤️ Ramenez des Haribo !

Désolé de vous avoir fait traverser l’enfer ! ♥️

N’ayez jamais peur de parler de santé mentale. Il faut parler haut et fort afin de progresser ensemble !

Mickey Taylor