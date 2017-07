Le rappeur gay Milan Christopher a fait le buzz le mois dernier, non pas pour son flow, mais pour sa superbe plastique et sa très grosse queue. Pour le numéro d’été du magazine « Paper« , il a en effet posé poil en écartant bien les cuisses. Hum… Un vrai fantasme vivant !!! Pour la nouvelle publicité d’Andrew Christian, l’Afro-américain ne débite aucune parole, mais s’exhibe à nouveau. Il garde néanmoins le slip 🙁 Eh oui, c’est une pub pour une marque de sous-vêtements ! 😉 Et il porte la culotte comme les autres beaux mâles présents, dont la super porn star iranienne Arad…

L’histoire de la musique compte quelques chanteurs qui ont fait un passage dans le porno, à l’instar d’Allan Theo et du regretté Quentin Elias. Milan Christopher est bien parti pour, depuis ses photos alléchantes dans le magazine Paper. En voici quelques-unes, censurées…