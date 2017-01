Le label nord-américain NextDoorStudios lance son premier concours « Mr. Next Door ». Sur une liste de six exclusifs, les fans sont invités à voter ici jusqu’au 21 mars pour leur(s) modèle(s) préféré(s). Un vote = Un point, sauf pour les abonnés à l’un des sites de NextDoor dont la voix vaut cinq points. L’acteur qui en récoltera le plus gagnera 1 000 dollars, le suivant 500 dollars et le troisième 250 dollars. Les résultats seront communiqués le 28 mars 2017. Voici les six nommés :

Mark Long

Lance Ford

Markie More

Scotty Zee

Ty Thomas

Quentain Gainz

OK ! Ils valent qu’on vote pour eux ! Mais où est Arad ?! Pourquoi n’apparaît-il pas dans la liste ? Le modèle iranien de NextDoorStudios – et mannequin vedette de la marque de sous-vêtements Andrew Christian ! – fait régulièrement l’objet de commentaires élogieux dans nos articles, comme ici, là ou là. Mais aussi dans nombre de blogs gays.

L’explication est simple – et n’a rien à voir avec un décret brutal de Donald Trump. Arad, qui vit aux USA, n’est plus sous contrat d’exclusivité avec NextDoorStudios. Son actualité X se fait d’ailleurs sous la banière de CockyBoys, dans une scène hyper sensuelle avec Liam Riley… – Photos : CockyBoys