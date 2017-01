Extensions de nous-mêmes, nos Smartphones, tablettes et laptops sont les outils de nos fantasmes et de nos pulsions. Pour le meilleur… et parfois le pire. Gare au « revenge porn » ! Se photographier et se filmer alors qu’on est en train de baiser n’a effectivement plus rien d’exceptionnel. Mater ses ébats avec des potes pour s’exciter dessus, partouzer et se refilmer, non plus. Le tatoué Mickey Taylor s’adonne à ce plaisir avec Luke Desmond et Josh Jared dans « Trio de jeunes racailles ». Une scène hyper bandante produite par YoungBastards/Spritzz et provenant par le non moins excellent film « Excess All Areas ». À voir en illimité dans les vidéos PinkX.FR.

Portable et tablette dans l’une de leur main, les lascars Luke Desmond, Josh Jared et Mickey Taylor sortent leur queue en regardant sur l’écran géant d’un téléviseur des sex-selfies. Bouche ouverte, le blond Josh va de l’un à l’autre de ses potes pour les pomper goulûment. Ce faisant, tous se mettent à poil et l’on devine par sa soumission et la cambrure de son postérieur que Josh est le « trou ultime » de la bande ! Mickey lui bouffe le cul et l’encule en premier !!!

Mickey filme ensuite Josh en train de s’empaler sur la très grosse bite de Luke. Puis il délaisse son iPhone pour avoir les mains libres et se saisir de la taille du passif pour mieux le prendre alors même que son anus est déjà occupé par le chibre de Luke. Hum… Ça déchire. Et si le blond grimace, il gémit également du plaisir d’être double pénétré. Mickey sodomise ensuite Luke qui continue de limer Josh. Le « petit train » finit en de spectaculaires giclées de foutre.

