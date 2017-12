Ce week-end sur Man-X, noël se prépare et se fête avec les superbes twinks de Helix !

Samedi 23 décembre à partir de minuit : « Luke & Jessie’s Twinkmas » (Helix Studios)

Les jeunes mecs adorent leurs cadeaux sexuels et lors de cette fête des « Twinkmas », tout le monde peut donner et recevoir ! Un trio et trois duos.

Le manplus : joliment faits, bien nourris et de bonne compagnie, les minets du label américain Helix s’emparent de la tradition de noël pour notre plus grande joie.

Le brun Christian Collins commence les festivités en relâchant le trou serré du blond Jessie Montgomery pour la farce saisonnière 🙂 – Photos : Luke & Jessie’s Twinkmas / Helix Studios

Le beau brun barbu Hayden Clark donne à Luke Allen et Ezra Taylor son bas accroché pour jouer avec 🙂 – Photos : Luke & Jessie’s Twinkmas / Helix Studios

Les blondissimes papas noël Kyler Ash et Max Carter déballent un dildo à double extrémité et se lancent dans un Live XXXMas Show 🙂 – Photos : Luke & Jessie’s Twinkmas / Helix Studios

L’échange des cadeaux rapprochent plus encore Luke Allen et Jessie Montgomery. Qu’est-ce que la magie de noël si ce n’est donner de soi-même pour rendre heureux tout en se faisant plaisir ? – Photos : Luke & Jessie’s Twinkmas / Helix Studios

Dimanche 24 décembre à partir de minuit : « Boy Next Door » (Helix Studios)

Le garçon d’à côté, notre voisin, est celui dont on rêvera toujours. Il nous a donné notre premier baiser, nous a confié ses secrets les plus profonds, nous a montré de nouvelles expériences inoubliables et nous a fait nous sentir sauvages et libres. Un trio et quatre duos.

Le manplus : Cinq histoires remarquablement incarnées qui peuvent être perçues comme une fenêtre ouverte sur un possible, un présent bien vivace ou la nostalgie de ce qui a été ou aurait pu être.

Un après match de base-ball hot entre le très mignon Troy Ryan et le doux minet blond Jessie Montgomery – Photos : Boy Next Door / Helix Studios

La passion de Kody Knight pour la photographie va de pair avec son envie de découvrir en profondeur son modèle, Luke Allen… – Photos : Boy Next Door / Helix Studios

Le coup de foudre fait faire des choses complétement dingues comme suivre un blond inconnu dans un parc. C’est ce que fait Sage Porter jusqu’à qu’il fait face à l’objet de son obsession, Dylan Hall. Ce dernier l’avait d’ailleurs lui aussi repéré… – Photos : Boy Next Door / Helix Studios

Est-ce que tomber amoureux de votre meilleur ami peut détruire votre amitié ? Mitch Hudson et Andy Taylor osent et ne vont pas le regretter… – Photos : Boy Next Door / Helix Studios

Faire connaissance avec des voisins qui semblent partager plus que des passions communes pour les comics, la musique et les séries TV est un risque assumé pour Tyler Hill. Evan Parker et Troy Ryan vont effectivement l’initier à assumer pleinement son plaisir à pomper et à être baisé ! – Photos : Boy Next Door / Helix Studios

