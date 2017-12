En prémices à toutes les bonnes résolutions à venir, commençons dès à présent à renforcer nos amitiés par le sexe comme le préconisent les nouveautés de ce week-end sur Man-X.

Samedi 30 décembre à partir de minuit : « Let’s Do This » (PrideStudios)

Des jeunes mecs insatiables trouvent toujours une bonne excuse pour s’amuser avec de nouveaux partenaires !

Le manplus : Ah… Si seulement la vie était si facile que dans Let’s Do This, il suffirait juste de le faire. On est très envieux d’une amitié où le sexe serait aussi de la partie.

Josh Pierce va bien s’occuper du petit trou du blond Liam Harkmore – Photos : Let’s DoThis / PrideStudios

Isaac Conn et James Smith adorent la saveur de la bite ! – Photos : Let’s DoThis / PrideStudios

Bobby Hart a le sens du rythme et le calibre qu’il faut pour faire ressentir à Sean Christian une jouissance prostatique intense ! – Photos : Let’s DoThis / PrideStudios

Kirk Cumming, Blake Stone, Trent Jackson et Jake Jammer sont à la fois quatre potes très complices et quatre bites prêtes à déverser leur foutre épais… – Photos : Let’s DoThis / PrideStudios

Dimanche 31 décembre à partir de minuit : « Daddy Fill My Hole » (PrideStudios)

Les salles de sport sont des lieux magiques : les mecs transpirent et sont généralement en tenues sexe. Quant aux vestiaires et douches, ils sont tellement chargés en testostérone que ça facilite les rapprochements…

Le manplus : Un titre de film un peu trompeur : les daddies se font en effet plus enfiler que l’inverse 🙂

Après sa séance de gym, direction la douche pour Darin Silver. Et comme d’habitude, il ne peut s’empêcher de se branler. Il commence à se passer du savon sur sa queue et à se la chauffer quand le barbu Luke Ewing arrive… – Photos : Daddy Fill My Hole / PrideStudios

Jason Barr fait une pause dans son entraînement. Pour reprendre des forces, il a le malheur de grignoter des chips. Son coach Dustin Steele le prend sur les faits et n’est pas content : « À quoi sert le sport si on se gave de trucs trop gras, trop salés, trop remplis de mauvaises choses ! » Jason n’a qu’un seul moyen de se faire pardonner… – Photos : Daddy Fill My Hole / PrideStudios

Saxon West retrouve dans les vestiaires Saxon West. Ils engagent la conversation et très vite ils constatent qu’ils sont tous les deux open question sexe… – Photos : Daddy Fill My Hole / PrideStudios

Max Cameron offre de masser Dustin Steele et lui confesse avoir très envie de lui… – Photos : Daddy Fill My Hole / PrideStudios

