Ce week-end sur Man-X , le complément idéal de PinkX : Un hôtel maudit hanté par le vice et une Amérique regorgeant de minets sportifs.

Samedi 6 janvier à partir de minuit : « HotHell – Porn Horror Movie » (FrenchTwinks)

Dans un hôtel abandonné, le fantôme d’un ventriloque vient perturber le tournage de la sextape de deux podcasters.

Le manplus : Quand le porno et l’épouvante ne font qu’un, c’est le double frisson garanti ! 🙂 Le scénario, les décors, la mise en scène, les effets spéciaux, le trio d’acteurs, Doryann Marguet, Paul Delay et Baptiste Garcia, tout, absolument tout concourt à faire de HotHell l’un des films les plus enthousiasmants de l’année 2017. Une nouvelle réussite de FrenchTwinks.

Lors de la nuit d’Halloween, les podcasters Paul Delay et Doryann Marguet partent faire une sextape dans un hôtel abandonné depuis le meurtre dans les années 1930 d’un ventriloque, Baptiste Garcia. On le dit hanté. Et lorsque le surnaturel se fait chair, personne n’entend crier et gémir Paul et Doryann… – Photos : HotHell – Porn Horror Movie / FrenchTwinks

Déterminé à retrouver Paul qui a disparu, Doryann affronte sexuellement le ventriloque pervers… – Photos : HotHell – Porn Horror Movie / FrenchTwinks

Dimanche 7 janvier à partir de minuit : « Score ! » (HelixStudios)

Le corps athlétique de ces jeunes Américains s’explique par la pratique intensive de sport. Quant à leurs performances anales, pas besoin d’expérience : la passion du sexe et la rencontre avec des mecs aussi mignons que bien montés ouvrent toujours en grand les conduits les plus étroits ! 🙂

Le manplus : Un best-of des plus populaires scènes à thématique sportive de HelixStudios. Tyler Hill, dans deux des six duos, est très sexy.

Courses à pieds, pirouettes, lutte… L’esprit de compétition va bon train entre Evan Parker et Kody Knight. Au gagnant le droit de sodomiser l’autre ! – Photos : Score ! / HelixStudios

Sport américain par excellence, le base-ball ne peut qu’inspirer les coups de reins les plus fougueux. Corbin Webber va délaisser sa batte pour se servir de son sexe et s’enfoncer profond en Tyler Hill ! – Photos : Score ! / HelixStudios

Le foot (dit « soccer » aux USA) donne envie de frapper droit au but. Le petit cul de Benjamin Baker s’en prend un max de la part de Kody Knight ! – Photos : Score ! / HelixStudios

Le skate s’est fun, mais une partie de jambes en l’air dans un pieu, ça l’est encore plus. Cooper Steel savoure de se faire sauter par Elijah West ! – Photos : Score ! / HelixStudios

Le basket, le billard, le sexe, c’est toujours une histoire de trou ! Le trou de balle de Tyler Hill en sait quelque chose. Cette fois-ci, c’est Troy Accola qui frappe dans le mille ! – Photos : Score ! / HelixStudios

Et le foot (« soccer ») est à nouveau de la partie ! Kody Knight tire droit au but dans le cul de Kyle Ross ! – Photos : Score ! / HelixStudios

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.