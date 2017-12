Ce week-end sur Man-X, le complément idéal de PinkX grâce à sa programmation axée minets : les YoungBastards dans les bas-fonds de Berlin et les Twinks de Helix en mode 100% pur sexe !

Samedi 9 décembre à partir de minuit : « Deep In The Dark » (YoungBastards-Spritzz)

Berlin est la capitale européenne du hard, et les YoungBastards pratiquent le SM dans des caves et donjons. Trois duos et un trio.

Le manplus : Réalisé en 2015 par Max Jaeger et Ashton Bradley, Deep In The Dark n’est sorti qu’en 2017. En 2015, le Britannique Mickey Taylor n’était encore ni la super star du X gay ni le chanteur qu’il est devenu. Mais force est de constater que pour lui et les autres acteurs du film, le vice n’attend pas le nombre des années ! 🙂

Le punk Sam Syron soumet un mec aux yeux bandés, Danny Montero… – Photos : Deep In The Dark / YoungBastards-Spritzz

Mickey Taylor domine Brett Dillon… – Photos : Deep In The Dark / YoungBastards-Spritzz

Ligoté et les yeux bandés, Basti Winkler sent deux hommes, Marko Lemire et Dylan Cross, chercher à lui provoquer une érection… – Photos : Deep In The Dark / YoungBastards-Spritzz

Le jeune Angel Pierce maîtrise un skin viril et tatoué… – Photos : Deep In The Dark / YoungBastards-Spritzz

Dimanche 10 décembre à partir de minuit : « Twink Time » (8TeenBoy-Helix)

Le manoir d’Helix est le témoin de bonnes scènes de baise entre twinks. Quatre duos et un trio.

Le manplus : On peut être tout mignon, tout mince, et en avoir une très grosse !

Le jeune et athlétique Trystian Sweet s’enfonce passionnément dans le jeune et filiforme Aaron Tyler – Photos : Twink Time / 8TeenBoy-HelixStudios

Le Blond Casey Wood bien baisé par Riley Turner – Photos : Twink Time / 8TeenBoy-HelixStudios

Flip-flop entre Dillon Samuels et Cameron Force… – Photos : Twink Time / 8TeenBoy-HelixStudios

Nick Angel connaît désormais le plaisir d’être entrepris dans des escaliers. Tout ça grâce au fougueux Andrew Michael ! – Photos : Twink Time / 8TeenBoy-HelixStudios

Jessie Ryder et Kaler Biggs accueillent volontiers Aaron Tyler pour une partie à trois ! – Photos : Twink Time / 8TeenBoy-HelixStudios

