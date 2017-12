Sur PinkX et pendant une semaine sur la live TV de PinkX.EU : Un boys band de baiseurs, des aficionados de trips panards, un sex-club labyrinthique et l’intimité gay de beaux jeunes hommes d’aujourd’hui.

Mardi 12 décembre à partir de minuit : « Je veux ta bite et je l’aurai » (HPG)

Un producteur recrute des jeunes mecs pour la création d’un boys band. Cinq se présentent et montrent ce qu’ils savent faire.

Le pinkplus : Le sportif, l’ouvrier, le SM… Une parodie porno de la création d’un « Village People » 100% franchouillard.

HPG porté par Valentin Defarge, Backroom, Doryann Marguet, Mathieu Ferhati et Lois N – Photo : Je veux ta bite et je l’aurai / HPG

Vendredi 15 décembre à partir de minuit : « A los pies de mi amo » (HardKinks)

Des adeptes des trips panards et des rapports dominant / dominé. Quatre duos.

Le pinkplus : Des mecs sexy, bien montés et filmés par une caméra qui nous invite à rentrer dans leurs jeux sexuels. Une production espagnole top !!!

Assis sur les marches d’un escalier intérieur, Josh Milk montre sa nouvelle paire de baskets à son pote Jean Favre. Ce dernier les trouve tellement à son goût qu’il les lèche. Puis il s’occupe des pieds, remontant ses coups de langue jusqu’aux mollets pour finir par une queue gorgée de désir… – Photos : A los pies de mi amo / HardKinks

Ruben Hart et Valentino Ribas partagent un appart. Un soir, alors que Valentino va se coucher, Ruben ne peut s’empêcher de sniffer et lécher ses baskets. L’odeur puissante d’étalon l’enivre… – Photos : A los pies de mi amo / HardKinks

Mâle dominant, Angel Cruz aime attraper les mecs d’une façon qui leur fait comprendre qu’ils n’ont d’autre choix que de se plier à ses désirs. Jean Favre n’oppose aucune résistance… – Photos : A los pies de mi amo / HardKinks

Laveur de vitre, Ricko Star a une manière de les faire briller très particulière et excitante : il leur crache dessus. Pablo Hierro, le client, se dit que ce mec a du potentiel pour lustrer pieds et bite… – Photos : A los pies de mi amo / HardKinks

Samedi 16 décembre à partir de minuit : « Labyrinth » (Raging Stallion Studios)

Dans un sex-club labyrinthique, le surnaturel s’immisce dans la débauche. Quatre duos.

Le pinkplus : Hyper-sexualisés par les tenues très légères de la marque SitckItUp, les acteurs sont de plus sublimés par un environnement sophistiqué, étrange, fascinant. Une excellente production de Raging Stallion qui brille aussi par son casting pluriethnique.

Tout velu dans sa combinaison résille totale dont seul sort son sexe, Sean Zevran attire l’œil. En jockstrap et botte, Dorian Ferro le veux absolument en lui et il l’aura, un jeu de miroir démultipliant la puissance de queue du métis… – Photos : Labyrinth / Raging Stallion Studios

Chris Harder se repaît de grosses queues qui sortent de glory-holes quand Johnny V. le rejoint pour un flip-flop suivi du partage d’un double-gode ! Non rassasié, Sean et Dorian les matent – Photos : Labyrinth / Raging Stallion Studios

Chris Harder n’en a pas fini de se perdre dans les profondeurs de ce labyrinthe où tous les bons coups sont à prendre. Et lorsque, tel une apparition fantasmatique, le musclé métis Michael Thomas s’approche de lui, Chris se donne à lui corps et âme… – Photos : Labyrinth / Raging Stallion Studios

Avec sa cagoule de bourreau, Johnny V. se fait dominateur. Mais il n’en mène pas large face à une magnifique créature diabolique, Dereck Maxum, dont le très gros sexe est une tentation à laquelle nul ne peut résister… – Photos : Labyrinth / Raging Stallion Studios

Dimanche 17 décembre à partir de minuit : « Derrière la porte » (Menoboy)

Derrière les murs anonymes, des mecs baisent en toute intimité, à l’abri des regards.

Le pinkplus : Une compilation de certaines des dernières scènes de Menoboy réalisées par Ludovic Peltier. En avril dernier il avait expliqué pourquoi il arrêtait. Dommage. Ses nouveaux modèles Ricco Sanchez et Nathan Sunn étaient la promesse d’un futur toujours aussi désirable du label français.

Flo Rush et Nathan Sunn se rencontrent dans la rue et vont vite rejoindre l’appart de l’un d’eux pour une baise sur canapé ! – Photos : Derrière la porte / Menoboy

Le sexy Guillaume Wayne travaille sur son ordi mais son mec, Raphael Lecocq, à super envie de sa très grosse bite… – Photos : Derrière la porte / Menoboy

Doryann Marguet rencontre le beau Briccio Calavero. La relation entre les deux est fusionnelle et déchirante… – Photos : Derrière la porte / Menoboy

Alors qu’il rentre chez lui, Gabe est rejoint dans l’ascenseur par le Latino Pablo Bravo. En route pour le 3e étage et un plan cul direct et profond : Gabe en prend plein pot ! – Photos : Derrière la porte / Menoboy

Sébastien Voldo et Nathan Sunn commencent à se chauffer quand le beau Black Ricco Sanchez entre dans la chambre et s’invite. Sa grosse et belle queue fait fureur !!! – Photos : Derrière la porte / Menoboy

Retrouvez la live TV PinkX 24/24 sur le site PinkX.EU.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.