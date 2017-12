Sur PinkX et pendant une semaine sur la live TV de PinkX.EU : Pablo Bravo super baiseur, de gros pieux pour trous serrés, l’événement « Paris Perfect » et les beaux mâles de NextDoorStudios.

Mardi 19 décembre à partir de minuit : « Bravo Boys Band #2 » (BravoFucker)

Élu meilleur actif aux PinkX Gay Video Awards 2017, Pablo Bravo aime jouer avec les culs. Mais quand il fait face à un braquemart de 24 cm, il sait se faire passif ! Quatre duos.

Le pinkplus : Un casting pluriethnique pour le Latino Pablo Bravo qui a véritablement le vice dans la peau ! Il sait parfaitement répondre aux fantasmes de soumission – et de domination – des mecs. L’amant idéal ?

Baisé par le Black Carlito, Pablo Bravo y va ensuite à fond dans le métis Brownie Prince et les cagoulés Andrei Laffort et Tommy Kassan ! – Photos : Bravo Boys Band #2 / BravoFucker

Vendredi 22 décembre à partir de minuit : « Thick Poles, Thight Holes » (Spritzz)

Un titre qui dit presque tout : « Gros pieux, trous serrés » 🙂 Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Jake Kelvin a un corps superbement bien dessiné et le minou Harry Alexander est admirable de séduction en se faisant prendre par les beaux, musclés et TBM Jessie Taylor et Tyler Jenkins.

Le tout timide et très serré Olly Taylor se fait fourrer par l’entreprenant et monté très épais Lee Will. Aïe ! Ça déchire !!! – Photos : Thick Poles, Thight Holes (Spritzz)

Pour être aussi bien foutu qu’un super-héros dessiné par les maîtres du genre (tels que Jim Lee, Patrick Fillion, Phil Jimenez ou encore Gary Franck), Jake Kelvin doit bien passer 7 jours sur 7 en salle de sport. Le blond Jasper James est tout heureux d’avoir un tel partenaire de baise ! – Photos : Thick Poles, Thight Holes (Spritzz)

Venu d’Italie, le jeune et très joli new cumer Cody Rivers se retrouve avec un mec plus âgé, plus expérimenté, Chad Hayden… – Photos : Thick Poles, Thight Holes (Spritzz)

Harry Alexander est juste craquant ! C’est le minet parfait, celui qui salive déjà de se prendre de gros sexes de mâles musclés. Une bite dans le cul et une autre dans la bouche, Jessie Taylor et Tyler Jenkins sont à la hauteur de ses fantasmes ! – Photos : Thick Poles, Thight Holes (Spritzz)

Samedi 23 décembre à partir de minuit : « Paris Perfect » (NakedSword & PinkX)

Deux touristes américains à Paris sont pris dans un engrenage sexuel. Une partouze à cinq et quatre duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Paris Perfect est à plus d’un titre l’un des films porno marquants de l’année 2017. Réalisé en septembre dernier par la multiawardisée mr Pam, il s’agit de la toute première coproduction entre PinkX et NakedSword. Son casting vient confirmer le retour en grand de François Sagat et de Théo Ford. Son tournage, principalement à Paris, ne s’interdit pas d’offrir des images touristiques de la Capitale. Quant à sa programmation sur PinkX, elle est plurielle : à partir de ce samedi soir le film dans la live TV et depuis plusieurs jours, chacune de ses scènes en illimité dans les dernières vidéos.

San Francisco. Juste après une turlute, le beau et riche daddy Trenton Ducati chasse de chez lui son jeune amant Colton Grey. Quel mufle ! Le blondinet se venge en utilisant la carte de fidélité que Trenton possède auprès d’une compagnie aérienne et s’offre un voyage à Paris avec un de ses meilleurs potes, Johnny V. – Photos : Paris Perfect / NakedSword & PinkX

Arrivés dans la Capitale, les deux compères découvrent qu’ils ne peuvent avoir de chambres d’hôtel avec la carte de Trenton. Johnny trouve toutefois une solution via une appli de dragues. François Sagat sera heureux de lui montrer ce qu’est l’hospitalité à la française : flip flop assuré ! – Photos : Paris Perfect / NakedSword & PinkX

Colton est pris pour un certain Monsieur Ferrandt par un élégant majordome, Théo Ford. Une voiture va les conduire dans un superbe appartement où l’attendent un plat d’escargots et un menaçant – et très sexe ! – barbu Dani Robles. Théo saura donner de sa personne pour reporter au lendemain le paiement d’une dette que doit honorer Ferrandt – Photos : Paris Perfect / NakedSword & PinkX

Après avoir reçu un coup de fil de son pote Johnny, Colton découvre un adorable intru : Gabriel Cross… Photos : Paris Perfect / NakedSword & PinkX

Colton pense vivre un Paris de rêves. Mais ce qui doit arriver survient : il est confronté à son double, Monsieur Ferrandt, et devra payer au prix fort son imposture par le paiement de sa dette : une partouze avec gang-bang ! Mieux qu’un rêve, Paris est le paradis !!! 🙂 Photos : Paris Perfect / NakedSword & PinkX

Dimanche 24 décembre à partir de minuit : « Fan Favorites » (NextDoorStudios)

Les mecs aiment le sexe et certains sont à l’affût du moindre regard trahissant un intérêt lubrique pour concrétiser. Trois duos.

Le pinkplus : Certains des nouveaux exclusifs de NextDoorStudios les plus excitants : Quentin Gainz, Mark Long et Scotty Zee. Les autres ne sont pas en reste en matière de sex-appeal !

Quentin Gainz n’a pas de problème pour réparer un tracteur. Le soutien que veut lui apporter Dante Martin va ainsi vite dévier vers son appétit sexuel… – Photos : Fan Favorites / NextDoorStudios

Mark Long et Zane Porter sont attirés l’un vers l’autre. Et Zane, dont la coupe de cheveux est à rendre jalouse toute l’équipe de France de foot, va offrir au viril Mark la partie la plus intime de son anatomie… – Photos : Fan Favorites / NextDoorStudios

Roman Todd rentre du sport et passe voir son pote Scotty Zee. Ce dernier craque pour Roman et tente des rapprochements. Mais l’autre résiste jusqu’à ce qu’il succombe à un baiser et plus encore… – Photos : Fan Favorites / NextDoorStudios

