Tous nos meilleurs vœux pour 2018 ! Et pour bien commencer la nouvelle année sur PinkX et pendant une semaine sur la live TV de PinkX.EU : Des queutards made in France, des politiciens US accros aux grosses bites, Pablo Bravo actif/passif et un Madrid troublant et vénéneux !

Mardi 2 janvier à partir de minuit : « Les queutards » (Mecs de France)

De jeunes mecs baisent à deux ou à trois. Et quand on est trois, on peut s’installer à deux dans un cul !!! 🙂 Duos trios et deux duos.

Le pinkplus : La double pénétration dans le premier trio ! Une réalisation hyper-efficace de Stéphane Berry qui nous fait regretter son départ du X.

Vendredi 5 janvier à partir de minuit : « Cauke For Free » (TitanMen)

Après les révélations sur sa vie privée en totale contradiction avec les valeurs conservatrices de son programme, le sénateur Mike Cauke fut l’un des perdants de la dernière élection présidentielle aux États-Unis. Il n’en demeure pas moins un homme politique qui refait parler de lui avec un projet de loi cette fois-ci progressiste…

Le pinkplus : Les acteurs, le scénario, les scènes de baise… Une suite réussie et actuelle du blockbuster politico-porno-parodique de TitanMen sorti en 2016 : Cauke For President.

Si la diffusion de la vidéo où on le voyait baiser avec un homme a provoqué sa chute, l’ancien sénateur Mike Cauke (Matthew Bosh) n’en a pas fini avec la politique. Il est désormais un farouche militant anti-discriminations. Il est aussi devenu un fantasme vivant pour plein de mecs qui ont vu sa sex-tape. Parmi ses fans, Daniel Bingham (Alex Mecum), un ex-militaire renvoyé à cause de son homosexualité… – Photos : Cauke For Free / TitanMen

De mèche avec Mike Cauke, le lobbyiste et ancien sénateur John T. Colby (Jesse Jackman) sait comment convaincre le président de la chambre des représentants Ryan Paul (Alex Graham) afin qu’il trahisse la majorité conservatrice dont il est issu et dépose le projet de loi anti-discrimination concocté par Cauke… – Photos : Cauke For Free / TitanMen

Par l’entrebâillement de la porte de la chambre d’hôtel où baisent John T. Colby et Ryan Paul, l’agent spécial Bo Hunter (Jason Vario) voit tout. Et ça l’excite. Surpris par le lobbyiste Seth Murray (Bruce Beckham) qui lui susurre « T’aimes mater, hein ? » tout en lui touchant l’entre-jambes, Hunter ne cache pas sa joie de pouvoir se vider les couilles avec un mec qui en veut ! – Photos : Cauke For Free / TitanMen

Le président de la chambre des représentants est nerveux. Il ne veut pas que son histoire de cul avec John T. Colby se sache. Alors il demande à Bo Hunter s’il a tout vu. « Oui ! » lui répond Hunter. Et d’ajouter : « Mais ne vous inquiétez pas. J’assure vos arrières. » Et il dégaine son gun qui fait saliver d’envie l’insatiable Ryan Paul… – Photos : Cauke For Free / TitanMen

La loi anti-discrimination est passée. Mike Cauke et John T. Colby fêtent leur victoire !!! – Photos : Cauke For Free / TitanMen

Samedi 6 janvier à partir de minuit : « Latin Touch » (BravoFucker)

Pablo Bravo est une bombe sexuelle insatiable. Il est toujours prêt à de nouveaux plans cul ! Quatre duos.

Le pinkplus : Qu’il soit actif ou passif, Pablo Bravo est excellent ! Il irradie d’une énergie sexuelle et d’un sens du vice remarquables. Guillaume Wayne et sa très grosse bite sont aussi un must !

Dimanche 7 janvier à partir de minuit : « The Tourist » (Raging Stallion Studios)

Un touriste égaré en Espagne peut apprécier le beau temps et faire de belles rencontres. Mais les apparences peuvent être trompeuses…

Le pinkplus : Sublimé par des modèles top canon et un cadre pittoresque, The Tourist n’en est pas moins un porno au scénario vénéneux. Sa toute fin – originellement dramatique – est toutefois édulcorée dans sa version PinkX.

Musclé, poilu et tatoué, l’Australien Rogan Richards se perd dans les rues de Madrid. Quand il tombe sur le beau et sexy Abraham Al Malek, il est sous le charme. Et quand ce dernier lui dit « Fuck me ! », il le suit et le baise à fond. Le touriste ignore encore qu’il est tombé dans un piège ! – Photos : The Tourist / Raging Stallion Studios

Les rues de Madrid regorgent de beaux mâles qui ne vous sourient pas forcément pour vos beaux yeux mais pour votre argent. Les tapins Donato Reyes et Dario Beck savent s’y faire avec Alessio Veneziano… – Photos : The Tourist / Raging Stallion Studios

Séquestré, Rogan Richards fait entendre des gémissements qui font venir à lui Paco, l’un des hommes de mains d’Abraham Al Malek. Superbe de virilité, Paco n’en est pas moins accro aux grosses bites. Il ne résiste pas à la tentation de se faire sodomiser par le captif… – Photos : The Tourist / Raging Stallion Studios

Cependant, Abraham se divertit avec Bruno Boni… – Photos : The Tourist / Raging Stallion Studios

