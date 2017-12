Sur PinkX et pendant une semaine sur la live TV de PinkX.EU : 7 fois Noel Alejandro, check-up anal à l’hôpital, TBM en costard/cravate et étreintes torrides au bord de la piscine.

Mardi 26 décembre à partir de minuit : « Spéciale Noel Alejandro » (Noel Alejandro)

Soirée exceptionnelle avec 7 courts métrages de Noel Alejandro qui sont autant de duos.

Le pinkplus : Le réalisateur espagnol se distingue par sa façon unique de mêler pornographie, fiction et esthétisme.

La rencontre sexuelle d’un jeune mec, en proie à la mélancolie et un fantôme ! – Photos : Call me a ghost / Noel Alejandro



Les retrouvailles chaudes de deux anciens camarades de classe… – Doing Elliot / Noel Alejandro



Deux colocs succombent l’un à l’autre pour un moment très chaud… – Roomies / Noel Alejandro



L’attirance de deux jeunes acteurs se dévoile sous nos yeux… – Thank you / Noel Alejandro



Nostalgique des années 1980 bienvenue ! Un réparateur du câble arrive dans un appartement et s’occupe du client… – The cable guy / Noel Alejandro



Deux minets se découvrent dans une maison de campagne – Eloi & et Biel / Noel Alejandro



Deux hommes baisent dans une forêt – Bad medicine / Noel Alejandro

Vendredi 29 décembre à partir de minuit : « Deep Examination » (Hot House)

Check-up anal de rigueur pour les patients et collègues de docteurs et infirmiers très bien montés. Quatre duos.

Le pinkplus : Rocco Steele ! Intervenant dans deux des quatre scènes du film, le super daddy du X a entre les jambes une queue véritablement fantasmatique. Bruno Bernal : son cul est un chef-d’œuvre !

Bruno Bernal a pris rendez-vous avec le docteur Rocco Steele pour lui parler d’un problème délicat. Son boyfriend est très bien membré et les rapports sont parfois douloureux. Que faire ? Le docteur va examiner son anus à la lampe et tester son élasticité avec un gode acier et son propre chibre de 25 cm ! – Photos : Deep Examination / Hot House

Alex Mecum est en train de travailler au bureau quand survient Chris Bines, un infirmier qui a la réputation d’être un chaud lapin… – Photos : Deep Examination / Hot House

Le docteur Hugh Hunter reçoit Seamus O’Reilly. Après quelques questions et tests respiratoires, il passe à la vérification du bon fonctionnement de ses parties sexuelles, en insistant bien sur son anus ! – Photos : Deep Examination / Hot House

Colt Rivers vient chercher ses analyses chez le docteur Rocco Steele. L’attraction est immédiate… – Photos : Deep Examination / Hot House

Samedi 30 décembre à partir de minuit : « Sharp » (UKHotJocks)

Sous leur élégant costume qui met en valeur leur paquet et leur cul rebondi, ces mecs sont des bêtes de sexe. Quatre duos.

Le pinkplus : La thématique du costume/cravate est d’autant plus excitante qu’elle est portée par de beaux mecs dans un lieu arty-délabré. Le duo Gabriel Phoenix et Josh Moore est particulièrement top !

Robbie Rojo entrepris par Jack Taylor… – Photos : Sharp / UKHotJocks

Gabriel Phoenix se donne à Josh Moore ! – Photos : Sharp / UKHotJocks

Le superbe daddy Nick North au top de la virilité avec Matt Anders… – Photos : Sharp / UKHotJocks

Kayden Gray à fond dans Josh Moore ! – Photos : Sharp / UKHotJocks

Dimanche 31 décembre à partir de minuit : « Heated part 1 » (Falcon Studios)

Le seul moyen pour eux d’échapper à leurs désirs brûlants est de s’abandonner au sexe sans entraves. Cinq duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Maillots de bains, piscines et très beaux mecs, un grand classique de Falcon. JJ Knight et Jacob Peterson forment un duo des plus hot ! Bruno Bernal a un cul qu’on ne peut qu’honorer amoureusement ! Des contrastes de couleurs de peau très excitants !!!

Une piscine, Bruno Bernal y nage en apnée et quand il en sort, c’est pour se mettre aux pieds de Sebastian Cross ! Baise en plein soleil où la peau blanche de Sebastian contraste à merveille avec la peau bronzée de Bruno ! – Photos : Heated part 1 / Falcon Studios

JJ Knight plonge dans la piscine, puis reste tranquillement sur le bord. Jacob Perterson l’a remarqué et en trois secondes il le rejoint et les deux mecs s’embrassent. Pour profiter au maximum d’une intimité, ils vont à l’intérieur. Le tatouage de Jacob tout au long de sa colonne vertébrale est comme une indication de la destination que doit prendre le très gros sexe de JJ 🙂 – Photos : Heated part 1 / Falcon Studios

Killian James fait des longueurs dans cette belle piscine. Et quand il en sort, il aperçoit Addison Graham sur son lit en train de se toucher l’entre-jambes… – Photos : Heated part 1 / Falcon Studios

Bruno Bernal et Chris Bines rentrent de la piscine moulés dans leur slip de bains. L’exercice et le grand air a de l’effet sur les hormones… – Photos : Heated part 1 / Falcon Studios

Gabriel Cross, le mignon Britannique à la peau très blanche, va s’occuper du cul bronzé de Dorian Ferro ! – Photos : Heated part 1 / Falcon Studios

