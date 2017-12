Sur PinkX et pendant une semaine sur la live TV de PinkX.EU : Les fêtes de fin d’année façon FrenchTwinks, la première porn-comédie sentimentale de Ridley Dovarez, le romantisme à la Cockyboys et les webcams sexe d’Eurocreme.

Mardi 5 décembre à partir de minuit : « Spécial Fêtes entre minets » (FrenchTwinks)

Un spécial FrenchTwinks où le sexe fusionne avec le sens de la fête. Deux duos et deux trios.

Le pinkplus : De la gaîté, du dynamisme et de l’excitation. À vous donner envie de faire la fête comme les FrenchTwinks. Si vous êtes en couple, vous savez maintenant ce qu’il faut vous offrir pour passer des fêtes de fin d’année inoubliables ! 🙂

« Le cadeau de Chris et Baptiste«

Le couple Chris Loan et Baptiste Garcia s’offre pour Noël le petit blond Enzo Lemercier… Photos : FrenchTwinks

« Réveillon entre minets«

Mattéo Lavigne et Enzo Lemercier ont décidé de passer le réveillon dans leur chambre avec champagne, nœud papillon, paillettes et feu d’artifice sexuel… – Photos : FrenchTwinks

« Deux petits culs pour Enzo«

Paul Delay et Enzo Lemercier commencent à baiser dans la chambre de fête quand un gros paquet cadeau à coté du lit se met à bouger. À l’intérieur, il y a Abel Lacourt… – Photos : FrenchTwinks

« Saint Valentin entre minets«

William Lefort offre pour la Saint Valentin sa bite à Loïc Miller… – Photos : FrenchTwinks

Vendredi 8 décembre à partir de minuit : « Le goût salé de tes lèvres sucrées » (Ridley Dovarez)

Théo (Ludwig) a reçu une invitation de son ami d’enfance Stéphane (Doryann Marguet) pour passer quelques jours ensemble à Cannes. Secrètement amoureux de lui, Théo y va plein d’espoir. Mais sur place, il a la désagréable surprise de couvrir Ricco (Rico Falate), qui est l’amant de Stéphane. Se met alors en place un jeu pervers de séduction où Théo et Stéphane testent leurs sentiments réciproques à travers Ricco.

Le pinkplus : La première porn-comédie sentimentale de Ridley Dovarez est incarnée avec brio par trois acteurs aussi à l’aise dans le sexe – ça, ce n’est pas une surprise 🙂 – que dans la comédie.

Fantasme ou réalité ? Stéphane se laisse aller à des plaisirs nocturnes avec Théo et Rico. Les mecs s’embrassent, les corps se réchauffent et ça suce ! – Photos : Le goût salé de tes lèvres sucrés / RidleyDovarez

Stéphane répond au tempérament de feu de Ricco en le niquant avec fougue ! – Photos : Le goût salé de tes lèvres sucrés / RidleyDovarez

Partis pour un footing, Théo et Ricco transforment leur virée en corps-à-corps débridés dans les pinèdes cannoises… – Photos : Le goût salé de tes lèvres sucrés / RidleyDovarez

Stéphane et Théo vont enfin vivre le moment tant attendu. Le brun s’offre au blond… – Photos : Le goût salé de tes lèvres sucrés / RidleyDovarez

Nos trois mecs partent pour une après-midi au bord de l’eau, dans une crique, à l’abri des regards… – Photos : Le goût salé de tes lèvres sucrés / RidleyDovarez

Samedi 9 décembre à partir de minuit : « Missed Connections » (CockyBoys)

Comment faisait-on avant Internet et les réseaux sociaux ? Un échange de regards dans la rue et l’on savait qu’on ne laissait pas indifférent. Mais le plus souvent, rien ne se passait. Et l’on vivait dans la frustration d’avoir manqué une histoire pleine de promesses sensuelles et affectives. Cinq duos.

Le pinkplus : Thème romantique porté par des cockyboys au faîte de leur pouvoir de séduction. À noter dans le casting le très beau gosse Justin Brody (alias Justin Blomqvist) qui a fait sensation en défilant pour la marque Helmut Lang lors de la dernière fashion week de New York. Voir ici et là.

Tegan Zayne et Max Holt. Souvenir d’une rencontre dans un parc. Souvenir d’une douche à deux. Souvenir d’une baise incandescente… – Photos : Missed Connections / CockyBoys

Ricky Roman à flashé sur Justin Brody lorsqu’il l’a vu au kiosque à journaux. Il l’a a,bordé et l’autre a fini par lui donner son numéro de tél. Mais pauvre Ricky, tout excité qu’il était, il a mal noté le numéro. Il se connecte alors sur le Net pour retrouver son coup de cœur… – Photos : Missed Connections / CockyBoys

Dans la salle de sport, Danny Montero ne peut s’empêcher de fixer le paquet d’un métis. Il aime aussi sa peau et son regard, mais c’est vraiment ce qu’il devine entre les jambes qui le fascine. Il veut vraiment le toucher, le sucer, le sentir en lui. Mais qui est-il ? Une recherche sur le Net lui permet de l’identifier. Il s’appelle Jay Mercer… – Photos : Missed Connections / CockyBoys

Jack Hunter et Alessandro Haddad se croisent dans un ascenseur, puis se rencontrent par hasard plusieurs fois de suite. C’est un signe pour Jack qui fantasme grave sur Alessandro. Alors il part à sa recherche… – Photos : Missed Connections / CockyBoys

Levi Karter observe souvent Taylor Reign, jeune homme d’affaires qui l’obsède. Il ne pense qu’à faire l’amour avec lui… – Photos : Missed Connections / CockyBoys

Dimanche 10 décembre à partir de minuit : « Private Show » (Eurocreme)

Johannes Lars nous met en situation de voyeurs. Il kiffe les webcams et nous présente les mecs qui le font bander ! Quatre duos et un solo.

Le pinkplus : Un super casting multiethnique avec le minet blond britannique Johannes Lars, le tout mignon Latino à très grosse bite Felipe Capuco, le beau Black passif Markus Leon… et le très sexy Gabriel Phoenix. Quant à Eden Starr, c’est un gouffre anale ! 🙂

La porn star britannique Johannes Lars nous parle de lui, de ses rencontres et d’un certain Felipe Capuco. Ce dernier le fait craquer, mais Johannes appréhende de faire avec lui un duo sur un réseau de sexe en direct. En ce moment, Felipe est d’ailleurs en pleine action avec son « amant du jour », le blondinet Kamyk Walker dont le tatouage « bitch » sur le cul est un appel à la pénétration anale… Johannes mate ce duo avec un grand plaisir ! – Photos : Private Show / Eurocreme

Johannes nous présente un nouveau couple exhib : le beau Black Marcus Leon et le sexy blond Gabriel Phoenix qui va bien s’occuper de son cul cambré ! – Photos : Private Show / Eurocreme

Johannes jubile de revoir en direct Eden Starr. Il a un appétit anal incroyable et peut engloutir des godes surdimensionnés… – Photos : Private Show / Eurocreme

Excité par tout ce qu’il a vu, Johannes n’a d’autre choix que de baiser. Le TTBM Charley Cole se dévoue pour le satisfaire… – Photos : Private Show / Eurocreme

Quel petit saligaud ce Johannes ! 🙂 Se faire sauter par son pote Charley n’est pas suffisant. Il veut par dessus tout se faire prendre par Felipe, et en direct… – Photos : Private Show / Eurocreme

