Vous souhaitez rejoindre l’équipe de PinkX ? C’est le moment ou jamais ! En effet, nous sommes à la recherche d’un responsable VOD et d’un responsable marketing digital ! Pour postuler, il suffit de nous envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse : recrutement@pinktv.fr

Annonce : Responsable VOD (CDI)

PinkX, la chaîne de l’adulte gay, recherche son responsable VOD

Description du poste :

– Gestion éditoriale des plateformes VOD et SVOD

– Envoi des relevés de ventes

– Rédaction et suivi des contrats

Le responsable des plateformes sera aussi amené à assister le Directeur des programmes dans les missions suivants :

– Visionnage de contenus audiovisuels à destination d’un public adulte

– Rédaction de courriers et de comptes rendus de réunions

– Suivi de dossier opérateurs

– Développement de nouveaux marchés

Compétences requises : – Rigueur et organisation – Excellente maîtrise du français écrit – Bonne connaissance de l’anglais – Bonne sensibilité au milieu LGBT

Rémunération : selon expérience

Date de prise de fonction : courant novembre 2017. Poste basé sur Paris.

————–

Annonce : Responsable marketing digital (CDI)

PinkX, la chaîne de l’adulte gay, recherche un(e) responsable marketing digital en CDI.

Descriptif des missions :

Web marketing

-Développer les outils marketing pour assurer la promotion de PinkX.EU et de ses services (TV + SVOD) en France et en Europe

-Optimiser les outils de référencement

-Analyse de l’audience de PinkX.EU en fonction des actions marketing (Google Analytics)

-Sourcing et analyse de la concurrence

Community management

Animer et augmenter l’audience de la communauté PinkX

– rédaction et planification des posts Facebook, twitter, Instagram …

– Mettre en place des opérations spéciales (jeux concours etc…)

– Identifier de nouveaux ambassadeurs

Webmastering

– Mise à jour des sites pinkx.eu et manx-tv

– Envoi des programmes (EPG)

– Superviser l’envoi des newsletters

Compétences requises : Bonne connaissance de Google Analytics et des réseaux sociaux – Rigueur et organisation – Bon niveau Français et Anglais lu, écrit – Bonne sensibilité au milieu LGBTI et au produit adulte gay

Rémunération : selon expérience

Date de prise de fonction : courant novembre 2017. Poste basé sur Paris.