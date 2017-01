Eh oui ! Les Pays-Bas ont désormais leur propre « Magic Mike » avec « Onze Jongens ». Le film qui vient de sortir sur leurs écrans raconte l’ascension de beaux ouvriers hollandais dans le monde du striptease, ce qui les amènera à se produire à Las Vegas. Le résultat peut-il être plus émoustillant que la version originale US ? Pourquoi pas ? Jim Bakkum, l’acteur principal, a déjà de quoi nous faire oublier Channing Tatum 🙂 Voici La bande-annonce…

OK, c’est très hétérocentré. Mais il doit bien y avoir au moins un « gay for pay » parmi ces stripteaseurs ! De nos jours, il est difficile d’envisager cette activité sans y ajouter celle d’escort. Et un escort, même s’il est « 100% hétéro », dit rarement NON à de généreux clients gays ou bi. Gageons qu’Onze Jongens soit crédible sur ce point, en attendant d’en savoir plus. Pourquoi pas lors d’une sortie dans les salles françaises ?