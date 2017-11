« Nous avons toujours essayé de faire des vidéos qui impressionnent les gens, et il n’y a rien de plus parfait que de faire quelques scènes d’orgies pour cette vidéo ». Ainsi s’exprime Christian « Peech » Inchaustegui, le leader ouvertement gay du groupe de métal Larva sur le clip du premier single tiré de l’album “Trágicos Cuentos de Amor”. Ce clip, dans sa version originale, est d’ailleurs tellement porno qu’il ne peut être visionné sur Youtube et Facebook. On se contentera de la version censurée…

Dans une interview accordée à Ulisex, Peech explique sa rencontre avec le métal par sa colère à l’encontre d’une société qui a voulu lui mettre dans la tête qu’il était coupable du seul fait de son homosexualité. Cette musique plus que toute autre reflète sa colère.

Au sujet du milieu métal, il contredit les idées reçues : « Les métaleux sont ouverts. Très rarement je me suis senti jugé ou discriminé. Au début ils peuvent sortir une grossièreté et ensuite ils t’embrassent… lol. La vérité, c’est qu’ils sont à fond dans leur travail et la musique. C’est cela qui leur importe plus. » Le beau tatoué leader de Larva précise qu’il se sent au contraire plus marginalisé par les gays : « Nous avons demandé des espaces pour nous présenter dans des lieux et des événements LGBT et avons essuyé des refus, non de tous, mais de certains, ce qui est rare chez les métaleux… Du reste, il suffit de voir la sélection artistique présentée lors des marches gays pour constater que tous les ans c’est la même chose. Je ne me plains pas, mais pour des gens qui comme nous voulons voir des choses différentes, cela manque de diversité. »

Sur la genèse de l’album Trágicos Cuentos de Amor (Contes Tragiques de l’Amour), il a voulu plus que précédemment parler de son addiction aux hommes et aux histoires d’amour qui finissent mal.

L’idée de base des paroles de Para Ruy vient plus précisément d’une blessure sentimentale : il avait échangé des tweets sexuels avec un mec qui lui plaisait et qui n’a finalement jamais voulu sortir avec lui. Dans la chanson, bien pire arrive au protagoniste amoureux d’un adepte des réseaux sociaux…

He visto al diablo recorriendo tu interior

La sonrisa más hermosa degradando su valor

Tus ojos se vuelven rojos, tu boca pierde su color

En sonido de tus lagrimas dando vueltas en mi corazón

Caes al abismo cuando te vas

Y me arrastras al vacío del que nunca escaparás.

Cada que lo intento, te derrumbarás

Y aunque quiero ser tu héroe, sé que nunca me amarás

Cada enfermedad, cada malestar

Que tu cuerpo tiene que soportar

Es una obsesión, como una adicción

Un placebo que te hace sentir especial

El camino que has elegido

Es un rumbo que lleva directo a tu destrucción

Transmitiendo el fracaso de un hombre perfecto

En alta definición

Caes al abismo cuando te vas

Y me arrastras al vacío del que nunca escaparás.

Cada que lo intento, te derrumbarás

Y aunque quiero ser tu héroe, sé que nunca me amarás

Caes al abismo cuando te vas

Y me arrastras al vacío del que nunca escaparás.

Cada que lo intento, te derrumbarás

Y aunque quiero ser tu héroe, sé que nunca me amarás

Paroles & Musique : Peech

Notons que le clip se décline non seulement dans sa version non censurée mais aussi en anglais, For Ruy. Cela donne ces paroles :

I’ve seen the devil, lurking through your smile

So ugly and destructive in the most angelic eyes

You’re tongue is dry and sterile, you’re eyes are red as wine

I can not restrain your tears from falling right into my broken heart

You fall into this break down every time you go

You drag me in beside you, and you cannot rise back up

You don’t need to back down, you can take my hand

I know I could be your hero, but you´ll never love me back

Every new mistake, every new disease

That your body has to put up with

Is the price you pay, for the lust and fame

At the end of it all you´re the one to blame

The path that you’ve chosen is bringing you closer

To failure, frustration and death

As you broadcast your rupture in high definition 24 hours a day

You fall into this break down every time you go

You drag me in beside you, and you cannot rise back up

You don’t need to back down, you can take my hand

I know I could be your hero, but you´ll never love me back

You fall into this break down every time you go

You drag me in beside you, and you cannot rise back up

You don’t need to back down, you can take my hand

I know I could be your hero, but you´ll never love me back