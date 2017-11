Le très attendu « Paris Perfect » est à plus d’un titre un événement qui mérite un traitement spécial sur PinkX. Premier film réalisé en France par mr Pam, il est aussi et surtout la première production PinkX avec le studio américain NakedSword. Au casting, on retrouve François Sagat, Théo Ford et Gabriel Cross – qui nous ont accordé à l’occasion des interviews exclusives -, ainsi que la crème du X gay américain et espagnol. Alors que les cinq scènes bénéficient d’une sortie hebdomadaire sur le site américain, elles seront diffusées quotidiennement et en illimité sur PinkX.EU à partir du 4 décembre. Voici la bande-annonce…

L’histoire débute aux USA : un jeune homme interprété par le délicieux Colton Grey se fait plaquer du jour au lendemain par son riche amant, Trenton Ducati. Le blondinet se venge alors en utilisant la carte de fidélité que Trenton possède auprès d’une compagnie aérienne et s’offre ainsi un voyage à Paris avec un de ses meilleurs potes, Johnny V. Arrivés dans la Capitale, les deux compères – fauchés ! – découvrent qu’ils ne peuvent se payer l’hôtel avec la carte de Trenton. Johnny trouve toutefois une solution via une appli de dragues. François Sagat sera heureux de lui montrer ce qu’est l’hospitalité à la française. Quant à Colton, il est pris pour un autre par un élégant majordome, Théo Ford. Une voiture va le conduire dans un superbe appartement où l’attendent un plat d’escargots et un mec très mignon, Gabriel Cross ! Colton pense vivre un Paris de rêves. Mais ce qui doit arriver survient : il est confronté à son double et devra payer au prix fort son imposture : un gang-bang ! 🙂