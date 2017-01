La toute récente étude sur la vie sexuelle des Parisiens qu’a réalisée l’Ifop pour un site de rencontres donne une vision particulièrement émancipée de la capitale par rapport à ce qui se passe en province. Voici quelques chiffres clés…

Paris constitue un espace privilégié pour les homosexuels : 13% des Parisiens se définissent comme gays, soit près du double de l’ensemble des Français (7%).

Chez les hommes, les expériences à caractère « bisexuel » apparaissent beaucoup plus répandues à Paris (27%) que dans le reste du pays (17%).

À noter que la couleur politique des arrondissements va bien souvent de pair avec un pourcentage plus ou moins élévé de gays ou bi. Ce pourcentage varie de 5 % à 25 % !

La population parisienne affiche un nombre moyen de partenaires sexuels au cours de la vie quasiment deux fois plus élevé (19) que la moyenne (11).

Paris constitue un environnement propice au ʺone night standʺ : les deux tiers des hommes (68%) et la moitié des femmes (50%) ont déjà eu un rapport sans lendemain.

Et le reste de l’étude qui porte notamment sur le SM, l’échangisme, la pénétration anale, l’éjaculation faciale et buccale, la « bifle » (i.e. la gifle par la bite) sont du même genre. Paris est le lieu en France où l’on est le plus libre sexuellement parlant. Une seule exception : c’est en province que se pratiquent le plus la fellation et le cunnilingus !!!

L’étude Ifop sur la sexualité des Parisiens est téléchargeable ici.

