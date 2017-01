Près d’un mois après le décès de George Michael, sa vie privée n’en finit pas de se révéler au grand jour. Notamment ses relations amoureuses avec des hommes qui sont – ou ont été – des acteurs porno. Ainsi a-t-il été confirmé que Fadi Fawaz, son dernier amour, n’était autre qu’Isaac Mazar, le brun viril d’un Cazzo sorti en 2006 : « Match Maker ». Mais le Sun vient d’ajouter une autre porn star dans la liste des amants du chanteur : Paul Stag. De 2004 à 2013, ce Britannique le voyait régulièrement. Pour le sexe, mais aussi – et de plus en plus – pour le fournir en GHB. Alors que la police attend les résultats des examens toxicologiques, Stag affirme qu’on y trouvera à coup sûr de la drogue. « George était totalement accro au G. Il l’adorait. À 100 % il était sous chems le réveillon de Noël, juste avant sa mort. »

George était incroyablement actif sexuellement et dans son esprit la drogue équivalait au sexe et vice versa. Mon avis, c’est que jusqu’à la fin de sa vie il n’a jamais fait la différence.

Je n’arrive pas à me souvenir d’une seule fois où je n’ai pas fait l’amour avec George sans qu’il soit sous chems. Qu’il ne l’ait pas été la veille de Noël est pour moi ridicule. Il était fou de G. Il adorait ça.

Paul Stag

Si Stag se défend d’avoir jamais consommé lui-même de la drogue, il se justifie d’en avoir fourni à George Michael :

« C’était de l’argent facile… Et ma politique est que si je ne le fais pas, d’autres le feront. Et ils ne seront pas aussi dignes de confiance ni aussi safe que moi. »

Vraiment ?

Mr Leather UK en 2008, porn star, escort… et dealer 🙁 , Stag a eu un autre amant très célèbre et richissime. Comme le rapelle la biographie Alexander McQueen: Blood Beneath The Skin écrite par Andrew Wilson, il a vécu en couple avec le talentueux designer britannique. Dépressif et accro aux drogues, ce dernier s’est suicidé par pendaison le 11 février 2010.

Il y a certaine personne dont on se dit qu’il vaut mieux être seul que mal accompagné. Avoir pour mec un type qui vous encourage à sombrer dans vos addictions a-t-il jamais été le bon choix ?