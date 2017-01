Une fois qu’on y est entré, on ne quitte jamais véritablement l’industrie du X. Elle se rappelle toujours à vous, d’une façon ou d’une autre. L’Italien Pietro Cattani (54 ans) en fait l’heureuse expérience. 13 ans après avoir cessé de tourner, le modèle qui a travaillé sous la direction de Lucas Kazan dans « Desire : Journey To Italy 2 », « Hotel Italia », « Italian Style » et « Out in Tuscanya » a fait son come-back il y a quelque mois. Sa blanche pilosité, ses traits ciselés et sa bite dure de 20 cm en font un daddy de tout premier choix ! 🙂 Dans l’interview qu’il vient d’accorder à TheSword, il évoque les raisons de son retour chez Lucas Kazan. Extraits…

« J’avais quitté le porno parce que j’avais choisi l’amour. Mais 13 ans plus tard, cet amour s’en est allé. J’étais libre de finir quelque chose que j’avais commencé il y a longtemps… » – Photos : Pietro Cattani en 2008/2009. Seul et avec Victor Racek – Lucas Kazan et Kristen Bjorn

C’est Lucas Kazan qui a en fait contacté Cattani pour lui proposer de faire un come-back…

« Lucas Kazan a exaucé une prière que j’ignorais avoir faite. J’étais à un point où mon cœur, ma tête et mon corps disaient à l’unisson « oui ». Bien sûr l’idée de travailler avec Robbie Rojo et Alex Magnum ne pouvait pas me faire du mal et, à ma grande joie, ils ont semblé aussi enthousiastes que moi. » Photos : Pietro Cattani en « sexy professeur » avec Robbie Rojo et Alex Magnum – Lucas Kazan

La sexualité du quinquagénaire est-elle désormais différente de celle du jeune homme qu’il fut ?

« Physiquement, rien n’a changé. J’ai la même énergie, la même endurance que lorsque j’avais 20 ans. Ce qui a changé c’est… c’est que je suis davantage lié à mes sentiments. Je recherche un vrai lien ainsi que de la passion. Je suis toujours en quête de l’amour. Je sais que je le retrouverai un jour. » Photos : Pietro Cattani, un beau daddy monté 20 cm ! – Lucas Kazan

Retrouver l’amour ? C’est ce qu’on lui souhaite pour la nouvelle année, même si cela risque d’avoir pour conséquence qu’il cesse à nouveau de tourner. Dommage !!!