Théo Ford est sans doute l’un des modèles venus de France parmi les plus glamour. Non sans raison : depuis ses 19 ans, il est mannequin ! On le retrouve entre autres dans les pages de « Vanity Fair Italie » devant l’objectif d’Ellen von Unwerth et aux cotés de ZAZ dans son clip “Paris sera toujours Paris”. Son physique et sa sensualité alliés à sa grande culture et sa curiosité lui ont ouvert grand les portes de l’industrie du X en 2013 et il travaille depuis avec les plus grands studios européens et américains. Après un break suite à son divorce, il nous revient en force. Résidant à Londres, il est actuellement à Paris sur le tournage du film que PinkX coproduit avec NakedSword. Il sera aussi ce samedi 16 septembre l’un des maîtres de cérémonie de notre « Opening Night Party » au « Dépôt » (10 rue aux Ours). Une soirée exceptionnelle où il révèlera aux côtés de mr Pam la liste des nommés aux « PinkX Gay Video Awards 2017 ».

Vu sur PinkX dans :

Moving Up (avec Brent Corrigan, Brenner Bolton et Andrea Suarez) – Photos : Falcon Studios

Submissive (avec Osiris Blade, Jordan Cleary et Jimmy Durano) – Photos : Hot House

Just Angelo se tape Théo Ford et Théo Ford nique Andrea Suarez – Photos : Dominic Ford

Hooded (avec Chris Harder) – Photos : UKHotJocks

I Spy (avec Saxon West) – Photos : Alphamales

Apprentis Pornstars épisodes 1 à 6 et épisodes 7 à 12 (avec plein de modèles), Camille Kenzo US Tour (avec Camille Kenzo), France-Canada : 4 points par trou (avec Skyler Dallon), Baise avec les stars (avec Chris Loan et Luke Allen)