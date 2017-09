Animée par mr Pam et Théo Ford qui ont annoncé la liste des nommés aux « PinkX Gay Video Awards 2017 », ponctuée par des shows de gogos et de porn stars internationales, notre « Opening Night Party » au « Dépôt » a été le rendez-vous à ne pas manquer ! Hier soir, l’ambiance était vraiment TOP !!! Il y avait du très beau monde et vous les fans étiez ravis !!! Vous êtes bien sûr tous invités à voter dès maintenant sur le site www.pinkxgayvideoawards.com. Vous avez jusqu’au 15 octobre 2017 pour choisir votre réalisateur, vos porn stars et vos films préférés. Les résultats seront annoncés sur PinkX le 28 octobre à minuit lors d’une émission spéciale.



Il y avait en effet du très beau monde…

Les maîtres de cérémonie, la pétillante et géniale réalisatrice de NakedSword mr Pam (nommée entre autres dans les catégories meilleur réalisateur, meilleur film étranger) et la super porn star Théo Ford ont fait monter sur le podium certains autres nommés : Doryann Marguet (catégories meilleur acteur, meilleur duo, meilleur partouze), Dato Foland (catégorie meilleur actif), Pablo Bravo (catégories meilleur actif et meilleur film ethnique), Sam Barclay et JP Dubois (catégories meilleur film étranger et meilleur réalisateur) et Antoine Lebel, le réalisateur et producteur de FrenchTwinks (catégorie meilleur film français entre autres) – Photo : Thom

Si Pablo Bravo avait déjà particulièrement tapé dans l’œil de mr Pam, deux autres porn stars ont été sollicitées à monter sur le podium. Leur physique est si WOAW !!! 🙂 l’Espagnol Denis Vega (en plus d’être beau, souriant et de jouer dans Paris Perfect, la coprod PinkX et NakedSword réalisée à Paris par mr Pam, qu’est-ce qu’il danse bien !!! ) et le Français Chris Loan (En plus d’être canon et d’avoir été révélé par FrenchTwinks, il sait communiquer sa joie de vivre. On est encore sous le charme !) – Photo : Thom

Ont aussi été invité à monté sur scène l’équipe d’ ENIPSE et quatre des porn stars qui feront par la suite des shows hard : Colton Grey (nommé dans la catégorie meilleur acteur), Logan Moore, Gabriel Cross et Johnny V. – Photo : Thom

Quant au Français Xavier Sibley, il a montré à l’Américaine mr Pam qu’un prépuce peut servir d’abreuvoir 🙂 – Photos : Thom

Parmi les autres porn stars et VIP de l’industrie du X gay, il y avait François Sagat (qui joue dans Paris Perfect où il y a aussi Théo Ford). Lui et Dato, qui ont tourné ensemble dans The Purple Army Faction, une des scènes réalisées par Bruce LaBruce pour CockyBoys, s’apprécient énormément. Leur complicité était manifeste. Très admiratif du beau blond Ludwig (nommé dans la catégorie meilleur new cumer), François est sûr qu’il a tout ce qu’il faut pour devenir une porn star internationale. Va-t-il l’aider à y parvenir ? Ce serait top !!! Sister Roma s’est également beaucoup amusée avec Leo Forte et Johnny V. – Photos : Thom

Avant les live shows hard des porn stars, le public a pu s’émoustiller à la vue – et parfois au toucher pour les plus audacieux – de superbes gogos ! – Photos : Thom

Premier show hard : Johnny V. baisé en live par Gabriel Cross – Photo : Thom

Deuxième show hard : Colton Grey baisé en live par Logan Moore et Dato Foland – Photos : Thom

Dépôt oblige, on pouvait bien sûr être les acteurs de ses propres ébats… Mais chut ! C’est secret confidentiel !!! 🙂

En attendant de voir sur notre compte Facebook plus de photos de la soirée, voici la liste des nommés répartis dans 11 catégories. Elle tient compte de notre diffusion sur l’antenne pendant la saison 2016-17…

MEILLEUR FILM ÉTRANGER

Don’t Make Him Beg ! (UKNakedMen)



A Man & His Boy (CockyBoys)



Berkeley (NakedSword)



Abducted (Bulldog)



Tahoe : Cozy Up (Falcon Studios)



Spanish Milk (UkHotJocks)

MEILLEUR FILM FRANÇAIS

Baise en plein air (FrenchTwinks)



Baise avec les stars (FrenchTwinks)



Les Inconscients 1 & 2 (Menoboy)



Fucker Society (Ridley Dovarez)



Coup de poker (Mecs de France)



Prends-moi en stop (HPG)

MEILLEUR FILM AMATEUR

Kiffeurs Underground 2 (Sketboy)



Casting à cruncher (CrunchBoy)



Objectif cul ! (GayFrenchKiss)



Passifs pour gros calibres (CrunchBoy)



Men of Montréal 8 (Men of Montréal)

MEILLEUR FILM ETHNIQUE

How To get Away With Murder (DominicFord)



Les bonhommes 3 (Citébeur)



Viens kiffer les mecs de téci 2 (Citébeur)



Viens kiffer les mecs de téci 3 (Citébeur)



Bravo Boys Band (BravoFucker)

MEILLEUR RÉALISATEUR

mr Pam – Fame Game (NakedSword)

Sam Barclay et JP Dubois – Grappld (UKHotJocks)

Jasun Mark – Cauke For President (TitanMen)

Blacky Mendez – The Hook-Up Hostel (Eurocreme)

Ettore Tosi – The Spanish Conexxxion (Lucas Kazan)

Chi Chi LaRue – Scared Stiff (NakedSword)

MEILLEUR NEW CUMER

Jason Maddox – Summer of Sweat (NakedSword)

Ludwig – Bizutages de culs (HPG)

Lucas Phelps – The Hook-Up Hostel (Eurocreme)

Jay Alexander – How To get Away With Murder (DominicFord)

Abel Lacourt – L’irrésistible Abel Lacourt (FrenchTwinks)

Carter Dane – Let Them Eat Cake (CockyBoys)

MEILLEUR ACTEUR

Johannes Lars – PizzaBoy (Eurocreme)

Matthew Bosch – Cauke For President (TitanMen)

Doryann Marguet – Plaisir Charnel (Menoboy)

Trenton Ducati – Secrets & Lies (RockCandy / NakedSword)

Colton Grey – Cruising For Ass (Hot House)

Ryan Rose – Scared Stiff (NakedSword)

MEILLEUR ACTIF

Adam Ramzi – Fame Game (NakedSword)

Tex Davidson – Buff & Scruff (Rascal Video)

Killian James – Sergeant Daddy (DadsFuckingLads)

Dalton Briggs – Berkeley (NakedSword)

Dato Foland – Dato Has A Big Fat Dick (CockyBoys)

Pablo Bravo – Bravo Boys Band (BravoFucker)

MEILLEUR PASSIF

Aitor Bravo – Bites Chaudes à Barcelone (DominicFord)

Cory Prince – Sergeant Daddy (DadsFuckingLads)

Angel Cruz – A Man & His Boy (CockyBoys)

Armond Rizzo – Hard Medicine (Hot House)

Jayden Middleton – Pumped (Bulldog)

Teddy Torres – Butt Breaker (UKNakedMen)

MEILLEUR DUO

Tyler Jenkins / Cody Rivers – Bound : Slaves For Their Cock (Spritzz)



Tiziano / Joe Delight – Les bonhommes 3 (Citébeur)



Doryann Marguet / Joaquim B – Mate-moi, ça me fait jouir (HPG)



Boomer Banks / Dillon Rossi – Boomer Has A Big Fat Dick (CockyBoys)



Sean Zevran / Armond Rizzo – Hard Medicine (Hot House)



Carter Dane / Colby Keller – Let Them Eat Cake (CockyBoys)

MEILLEURE PARTOUZE

Kamel / Steve / Lexitoy – Sextapes From France (CrunchBoy)



Zac Hunter / Camille Kenzo / Skyler Dallon / Xavier Sibley / Sacha West – France – Canada : 4 points par trou (FrenchTwinks)



Dylan Thorne / Reece Bentley / Timmy Treasure – Bound : Slaves For Their Cock (Spritzz)



Alexis Tivoli / Angel Désir / Fabien / Maxime / Doryann Marguet / X – Prends-moi en stop (HPG)

Brandon Wilde /Brian Bonds / Trenton Ducati – Secrets & Lies (RockCandy / NakedSword)



Colby Keller / Duncan Black / Justin Matthews – Kiss Hug Fuck Love (CockyBoys)