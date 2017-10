Après notre mémorable « Opening Night Party » et ces plusieurs jours où vous avez été des milliers à voter partout dans le monde pour élire vos porn stars et films préférés, les résultats sont là. Voici les heureux gagnants des « PinkX Gay Video Awards 2017 » :

Meilleur Film Étranger/ Best Foreign Movie : Don’t Make Him Beg ! (UKNakedMen) de Jono

Meilleur Film Français / Best French Movie : Fucker Society (RidleyDovarez) de Ridley Dovarez

Meilleur Film Amateur/ Best Amateur Movie : Objectif cul ! (GayFrenchKiss) de Christo Ball

Meilleur Film Ethnique / Best Ethnic Movie : Bravo Boys Band (BravoFucker) de Pablo Bravo

Meilleur Réalisateur / Best Director : mr Pam pour Fame Game (NakedSword)

Meilleur New Cumer / Best New Cumer : Carter Dane dans Let Them Eat Cake (CockyBoys) de Jake Jaxson

Meilleur Acteur / Best Actor : Doryann Marguet dans Plaisir Charnel (Menoboy) de Ludovic Peltier

Meilleur Actif / Best Top : Pablo Bravo dans Bravo Boys Band (BravoFucker) de Pablo Bravo

Meilleur Passif / Best Bottom : Armond Rizzo dans Hard Medicine (HotHouse) de Nick Foxx et Christian Owen

Meilleur Duo/ Best Duet : Sean Zevran & Armond Rizzo dans Hard Medicine (HotHouse) de Nick Foxx et Christian Owen

Meilleur Partouze / Best Orgie : Justin Matthews, Colby Keller, Duncan Black dans Kiss Hug Fuck Love (CockyBoys) de Jake Jaxson

Retrouvez aussi les résultats et la liste des nommés sur le site www.pinkxgayvideoawards.com