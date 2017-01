La porn star gay Tegan Zayne nous délivre ses recommandations et conseils en matière de sexe. Le sujet de la vidéo qu’il vient de poster, ce sont les 100 % top ou « strictement actifs ». Si tous ne sont pas de mauvais coups, tout passif doit les fuir dès lors :

A) qu’ils ont une méconnaissance de l’anatomie du cul

B) qu’ils ne se sont jamais doigtés

C) qu’ils refusent catégoriquement de baiser avec une capote…

Voici une traduction/adaptation :

A) Si le mec ne se préoccupe pas de votre plaisir alors qu’il ne se soucie que du sien, c’est le signe qu’il est un mauvais actif. Pourquoi ? L’anatomie du cul est quelque chose que tout le monde devrait connaître. Les hommes comme les femmes. Parce qu’elles aussi pratiquent le sexe anal. Même si le cul des hommes et celui des femmes sont différents, il est important de savoir comment cela fonctionne à l’intérieur. L’actif qui n’a pas cherché à savoir, qu’attendre de lui quand il s’enfonce direct en vous, sans jubrifiant ni préparation ? Je vous garantis que ce sera la première et la dernière fois que vous aurez affaire avec ce mec car la baise n’a en rien été plaisante. Si l’actif ne connaît pas l’anatomie de l’anus, il va certainement vous blesser car il ne sait pas ce qu’il fait. Tout est une question de plaisir mutuel. Il faut apprendre le langage du corps, ce qu’il ressent à l’intérieur. Tout le monde n’a pas à lire des bouquins savants sur le sujet. Mais tous nous nous devons d’être connectés à l’autre pour le ressentir.

B) Le mec qui n’a jamais joué avec son trou du cul. OK, tout le monde n’est pas dans ce genre de chose. Je sais que pour certains, ça les fait débander d’avoir un doigt dans le cul. Mais si un mec veut vous pénétrer et qu’il n’a jamais joué avec son propre anus, il ne sait pas ce qui donne du plaisir. Si vous dites : « Hum, masse ma prostate » et qu’il vous doigte comme ça (Tegan tend son doigt fixe dans un mouvement de va-et-vient) alors que cela devrait être comme ça (l’index se recourbe afin d’atteindre la prostate), comment voulez-vous qu’il connaisse la réaction de votre cul ? Il ne sait même pas comment fonctionne le sien.

C) Le mec qui ne veut pas mettre de capote. Je parle de celui qui refuse catégoriquement d’en mettre. L’excuse que j’entends le plus souvent : « Ça me fait débander ! » Ça c’est un mauvais coup et je vous dis pourquoi : il n’en a rien à faire de votre santé, de la sienne et encore moins de vos sentiments. Il ne tient compte ni de vous ni de quiconque. Si ce mec vous baise sans capote, soyez sûr de prendre rendez-vous à un centre IST. Ce mec peut mettre une capote. C’est une question d’entraînement. Ça peut se faire à la maison, en se branlant avec un préservatif.

À bon entendeur !

Tegan sait de quoi il parle. Dans ses scènes, le beau et viril américano-syrien est presque toujours passif. Pour le plaisir, voici quelques-uns de ses partenaires : Sebastian Kross, Adam Ramzi, Gabriel Taurus, Boomer Banks et Colby Keller. Tous de bons coups !!! 🙂 – Photos : Hot House, Raging Stallion Studios et CockyBoys