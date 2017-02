Diffusé en avant-première le 18 janvier sur Canal+, le documentaire d’Ovidie « Pornocratie : Les nouvelles multinationales du sexe » n’en finit pas de susciter des interrogations et articles en France et à l’étranger, comme ici. En mode « Cash Investigation », la réalisatrice fait un état des lieux très sombre et accuse. La bande-annonce ci-dessous donne une idée de la force de sa charge contre les tubes et leur principal propriétaire, Mindgeek…

Industrie florissante il y a encore un peu plus de dix ans, le porno est parasité par les tubes gratuits qui appartiennent pour la plupart à Manwin devenu Mindgeek. Composée de sociétés domiciliées dans le monde entier, cette holding aux pratiques opaques est la perversité même d’après le documentaire : elle se fait fort de se présenter comme un bon samaritain en rachetant un grand nombre de studios, en soutenant la liberté d’expression et en faisant des pubs sympas qui font le buzz.

La conséquence de ce parasitage est la banalisation du porno et la réduction drastique des coûts. Il y a moins de tournages professionnels, les scènes sont moins safe, plus extrêmes et les actrices, dépersonnalisées, sont de moins en moins bien payées. Quant aux Cams, c’est l' »uber-porno », avec des filles qui peuvent passer des heures devant la caméra sans avoir rien gagné de la journée.

Si l’angle du documentaire est 100 % hétéro, il peut très facilement s’appliquer au X gay. Le journaliste Didier Lestrade, qui prépare un livre sur le sujet, s’est d’ailleurs déjà fait l’écho de son déclin chez Slate. Et pour mémoire, rappelons que les critères que Mr Pam avait formulés pour devenir une porn star gay avaient conduit à ce constat : « L’acteur porno ne dessinerait-il pas l’employé du futur, tous secteurs confondus ? L’exigence d’être compétitif, de toujours bien présenter – tout en étant moins payé que la génération précédente – se diffuse à la vitesse grand V dans notre société 🙁 »

Maintenant, rien n’est écrit. Le porno n’est pas complétement mort et de nouvelles technologies, comme la VR, vont peut-être permettre un regain de l’industrie. Enfin, on ne dira jamais assez l’importance de la soutenir en achetant des DVD, en s’abonnant à des sites de producteur ou à une chaîne comme PinkX.