À voir ce week-end sur PinkX et pendant toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU :

Vendredi 27 octobre à minuit : « Hard Wood » (CockyBoys)

Les Cocky Boys adorent baiser en pleine nature ! Quatre duos.

Le pinkplus : De bonnes scènes avec une mention spéciale pour les duos Carter Dane / Ashton Summers et Boomer Banks / Allen King.

Carter Dane et Ashton Summers se sont rencontrés dans un club. En discutant, ils s’aperçoivent qu’ils ont la même passion pour la danse classique. E ce n’est pas leur seul point commun… Un petit tour dans les bois et nos deux danseurs vont basculer dans une chorégraphie résolument hard ! – Photos : Hard Wood /CockyBoys

Tous les deux hispanophones, Boomer Banks et Allen King se cherchaient depuis un moment et finissent par se retrouver tous les deux pour une baise à la hauteur de leur prédisposition : le power top y va à fond dans le power bottom ! – Photos : Hard Wood /CockyBoys

Portoricain hyper tatoué, Rikk York adore les éclats de rire de Kris Karr ainsi que la cambrure de son cul : une vraie invitation à le sodomiser ! – Photos : Hard Wood /CockyBoys

Adam Ramzi et Tayte Hanson aiment baiser en extérieur. Ça leur donne l’impression d’être en contact direct avec la nature… – Photos : Hard Wood /CockyBoys

Samedi 28 octobre à minuit : Les lauréats des « PinkX Gay Video Awards 2017 »

Découvrez les gagnants de l’édition 2017 des PinkX Gay Video Awards : meilleur film français, meilleur film étranger, meilleur film amateur, meilleur film ethnique, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur actif, meilleur passif, meilleur duo, meilleure partouze.

Le plus : L’événement X gay de d’année suivi à 00h15 de la rediffusion du film Slammed, dont la scène entre Kayden et Danny Montero avait été le duo gagnant de l’année dernière.

Dimanche 29 octobre à minuit : « The Urge – Pound That Butt (Hot House)

Quand huit mecs surexcités sont réunis dans des backrooms sombres, c’est un festival de plans cul hard. Quatre duos.

Le pinkplus : La première scène entre Jason Maddox et Nick Sterling prouve que l’imagination dans le vice donne des lettres de noblesse à la baise. La dernière scène entre Austin Wolf et Hunter Page rappelle que le contraste de gabarit et d’âge est très excitant.

Jason Maddox porte une coquille avec zip. Zip qu’il va ouvrir pour permettre à Nick Sterling de lui lécher les couilles pour remonter sur sa queue. Nick attrape ensuite une paire de menottes qu’il va fixer comme un cockring à la bite de Jason. Plus dure sera la pénétration ! – Photos : The Urge – Pound That Butt / Hot House

Attaché à une croix de Saint André, Jacob Peterson est une proie facile pour Logan Moore… – Photos : The Urge – Pound That Butt / Hot House

En cage, les yeux bandés, Sean Zevran ouvre la gueule pour avaler la gros chibre de Valentin Petrov… – Photos : The Urge – Pound That Butt / Hot House

En maître surpuissant, le musclé Austin Wolf domine le minet Hunter Page. Hum… Quelle passion. Le beau et la bête s’embrassent même pendant la baise ! – Photos : The Urge – Pound That Butt / Hot House

Retrouvez la live TV PinkX 24/24 sur le site PinkX.EU.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.