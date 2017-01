Ce week-end sur PinkX et la live TV de PinkX.FR : L’ascension perverse d’un minet, des porn stars aux multiples talents et les jeux du sexe made in UK !

Vendredi 6 janvier à minuit : « Les perversions de Valentin » (Ridley Dovarez)

Le minet David Valentin n’a qu’un but : se soumettre aux instincts les plus bas. Les siens et ceux de ses partenaires. Trois duos.

Le pinkplus : David Valentin a vraiment la gueule de l’emploi ! C’est un compliment !!!

David Valentin baisé profond par Thiago… – Photos : Les perversions de Valentin / Ridley Dovarez

… manipulé et sodomisé avec autorité par Tony Axel… – Photos : Les perversions de Valentin / Ridley Dovarez

… impitoyablement dominé par Max Toro ! – Photos : Les perversions de Valentin / Ridley Dovarez

Samedi 7 janvier à minuit : « Fuck Me I’m Famous » (NakedSword)

Mickey Taylor a sorti un album. Colby Keller est mannequin et artiste. Wesley Woods prépare son one-man-show. Adam Ramzi chante et joue la comédie… Ces beaux mâles sont aussi et surtout des super porn stars dont on apprécie la sensualité auprès de partenaires tout aussi brûlants de désir ! Quatre duos.

Le pinkplus : Un casting VIP. La bite de JJ Knight est vraiment grosse !!!

Adam Ramzi et Colby Keller sont un couple qui se déchire. La fin de leur histoire d’amour semble toute proche quand Colby rattrape le coup en offrant un bouquet de fleurs et ses puissants coups de boutoir… – Photos : Fuck Me I’m Famous / NakedSword

Jack Hunter et Mickey Taylor s’embrassent sur un balcon puis rejoignent un canapé qui n’attend qu’eux… – Photos : Fuck Me I’m Famous / NakedSword

JJ Knight et Bray Love traînent dans les couloirs d’un baisodrome, se croisent et s’attirent. Quand Bray découvre la bite surdimensionnée de JJ, il n’a pas peur. Son cul souple, expérimenté et endurant lui permet de jouir des très gros calibres… – Photos : Fuck Me I’m Famous / NakedSword

Wesley Woods et Mickey Taylor sont dans une chambre d’hôtel et s’amusent à mater des gens à travers le judas de la porte, voire à faire eux-mêmes les pitres dans le couloir. Et quand ils en ont vite assez, ils baisent au lit en mode autoreverse… – Photos : Fuck Me I’m Famous / NakedSword

Dimanche 8 janvier à minuit : « Fuck-Off » (UKHotJocks)

Dans cette compétition, les mecs s’affrontent pour savoir qui est le plus doué des baiseurs. Ils vont tout faire pour vous impressionner : bouffages de culs intensifs, gorges hyper profondes et positions pas toujours confortable pour des pénétrations anales visuellement impressionnantes. Quatre duos.

Le pinkplus : Un casting international pour un porno coloré et super bandant ! Cory Prince est remarquable dans son rôle de « passif dominant » : c’est lui qui mène la bite d’Andro Maas à son cul ! Une belle collection de jock-straps !!!

Logan Moore vs Billy Rock – Photos : Fuck-Off / UKHotJocks

Andro Maas vs Cory Prince – Photos : Fuck-Off / UKHotJocks

Dmitry Osten vs Nathan Hope – Photos : Fuck-Off / UKHotJocks

Robbie Rojo vs Nathan Raider – Photos : Fuck-Off / UKHotJocks

