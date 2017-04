L’édition 2017 des « Prowler Porn Awards » a révélé la liste complète des nommés dans chacune des ses dix-huit catégories. Pour voter, c’est ici. Les résultats seront communiqués lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le jeudi 11 mai au Fire, un night-club gay de Londres.

Notons que PinkX est l’un des sponsors de l’événement et que plusieurs Français – tous des FrenchTwinks présents et passés – comptent parmi les nommés de la catégorie « Best International Porn Star » :

Abel Lacourt

Baptiste Garcia

Chris Loan

Loic Miller

Matteo Lavigne

Paul Delay

William Lefort

Xavier Sibley

Xavier Sibley est aussi nommé pour son duo SM avec Sean Taylor dans la catégorie « Best British On Screen Couple »…

… et Alexis Tivoli pour son duo avec David Paw dans la catégorie « Best British Scene »…