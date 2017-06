Parcours, mot d’ordre, festivités, marraine et parrain…. PinkTV.FR vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la Marche des Fiertés de Paris qui aura lieu ce samedi 24 juin 2017 !

Le parcours

Pour ses 40 ans, la Marche des Fiertés de Paris retrouve sa date du dernier samedi de Juin et s’offre, au passage, un nouveau parcours avec un départ symbolique à14h Place de la Concorde, juste en face de l’Assemblée Nationale. Cette place est aussi emblématique de la lutte pour nos droits. En effet, en 1993, elle avait été rebaptisée pendant deux heures par Act Up « place des morts du Sida ». Le cortège continuera ensuite jusqu’à Châtelet avant de rejoindre la Place de la République via Strasbourg Saint Denis.

Le mot d’ordre

« PMA sans condition ni restriction, c’est maintenant », voilà le mot d’ordre de cette année, mot d’ordre qui a été révélé mardi lors de la conférence de presse. L’occasion de rappeler que, depuis cinq ans, et malgré les promesses du gouvernement de François Hollande d’ouvrir ce droit aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes, nous en sommes toujours au même point. Une situation qui favorise les PMA clandestines à l’étranger ou encore les inséminations artisanales. Comme le rappelle l’Inter-LGBT dans son dossier de presse « En 2015, le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) a qualifié le refus d’ouvrir la PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires d’« incohérence du droit français ». Il ne peut pas y avoir d’égalité sans la PMA ! ».

La Marche des Fiertés 2017 sera aussi l’occasion de célébrer 40 ans de luttes, la première « Marche autonome des Homosexuels en France » ayant eu lieu le 25 juin 1977 à l’initiative des lesbiennes de l’association MLF. Et des luttes il y en a encore beaucoup à mener pour défendre nos droits et se battre contre toute forme de LGBTphobie aussi bien en France que dans les pays où les violences envers les LGBT sont légion, à l’image de la Tchétchénie.

Le Podium

Comme tous les ans, la Marche se clôturera pas un grand podium Place de la République. Dès 17h, OcéaneRoseMarie et Shirley Souagnon accueilleront sur la scène artistes, DJ, représentants d’associations et politiques pour des moments aussi festifs que revendicatifs. Cette année, l’exigence et la représentativité sont plus que d’actualité, avec une programmation paritaire, des artistes queers et friendly, le tout pour un line-up éclectique et électrique !

La marraine et le parrain

Ils se connaissent bien pour avoir collaboré ensemble sur la comédie musicale 31. Virginie Lemoine et Stéphane Corbin sont les bonnes fées de cette Marche édition 2017. Deux artistes qui ont toujours montré leur soutien indéfectible aux LGBT (Virginie Lemoine a d’ailleurs fait ses premières armes dans le milieu gay à l’époque du Piano Zinc) et qui se sont naturellement retrouvés lorsque Stéphane Corbin a lancé le projet des Funambules – collectif de chanteurs et d’artistes contre l’homophobie – projet auquel Virginie Lemoine a tout naturellement participé. Autant dire que nous sommes très heureux de les retrouver nous aussi samedi en tête de cortège !

Toutes les infos sur la Marche des Fiertés de Paris 2017, cliquez ici !