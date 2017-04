Amnesty International France , GayLib, HES (Homosexualités et Socialisme); l’ Inter-LGBT , Russie Liberté et SOS homophobie en appellent à une mobilisation forte de la société civile pour faire pression sur les autorités russes et tchétchènes pour qu’une enquête indépendante soit ouverte et que cessent ces persécutions.

Le rassemblement aura lieu le jeudi 13 avril à 19h, Place de la Colombie à Paris

+ d’infos sur l’événement Facebook

Vous pouvez aussi signer la pétition lancée par AllOut