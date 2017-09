« Just do it », la méthode Coué, les prophéties autoréalisatrices… Il suffit bien souvent d’y croire dur comme fer pour que l’inaccessible devienne réalité. C’est avec humour – et philosophie – que le teaser de la zone gay du « Salon érotique de Barcelone » nous invite à nous y rendre du 5 au 8 octobre…

Au vu du programme et des nombreuses porn stars invitées, telles que Pablo Bravo, Denis Vega, Fabien CrunchBoy ou Viktor Rom, le rêve de les toucher, les caresser et plus encore, est accessible. Il suffit tout simplement d’y croire !

Notons qu’en marge du salon se tiendront les NINFA Primera Línea 2017 Awards, les Oscars du X espagnol. La liste des porn stars gays nommées est ici !

Et n’oubliez pas que PinkX vous donne rendez-vous jusqu’au 15 octobre pour voter aux PinkX Gay Video Awards 2017 !