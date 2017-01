Créée dans le but de promouvoir la bande dessinée lesbienne, gay, bi et trans, l’association française LGBT BD est très active dans les salons de la BD, notamment celui d’Angoulême. Elle est aussi un site d’informations et l’éditrice d’une revue. Le dernier numéro en date vient de sortir. Il a pour thème les super-héros et super-héroïnes… LGBT. Une vingtaine de bédéistes et illustrateurs y donnent leur version de ces surhommes dont l’archétype, Superman, est né en 1938 dans les pages d’un comic-book. Parmi les auteurs…

Michaël Bosquier nous montre dans Day for Knight un super-héros confronté aux problèmes que lui cause sa double identité.

Jean-Daniel Brèque et Patrick Marcel, dont The Mask est paru pour la première fois en 1986 dans Gay Comix, puis en 1989 dans Bulles Gaies.

Grâce à son illustration Super Cuddle, Alex Bronnings répond à la question capitale : « Que fait donc un super-héros après avoir défendu la veuve et l’orphelin ? » 🙂

Dans La Loque Humaine, la Finlandaise Hanna-Pirita Lehkonen rend compte d’une love story en devenir entre une super-héroïne pleine de doutes dans sa vie privée et une super-vilaine sûre d’elle.

Et aussi Hélène Finoux-Nikolic, Katchoo, Cab, Magariel, David Halphen, Steeven Labeau, Christ James, Lost Arno, La Grande Alice, David M., Jean-Paul Jennequin, Beata Sosnowska, Soizick Jaffré, Nawak, Joël Philart et Clx, a qui l’on doit la couverture de ce n°4 de La Revue LGBT BD.

Aux contributions artistiques s’ajoute La Longue Marche des super-héros LGBT, article racontant comment la notion de super-héros LGBT a fait son chemin.

« La Revue LGBT BD » est en vente à :

Librairie Les Mots à la Bouche

6 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris

www.motsbouche.com

Librairie Violette & Co

102 rue de Charonne, 75011 Paris

www.violetteandco.com