Avant même la programmation de « Finding Prince Charming » sur la chaîne américaine Logo, le passé d’escort de Robert Sepulveda Jr., le bachelor gay de la real TV, avait été rendu public. Ce dernier avait confirmé la véracité de ce passé, mais du bout des lèvres. D’où la surprise de découvrir qu’il vient de sortir un calendrier, « Rented », qui fait ouvertement référence à son passé tout en rendant hommage aux travailleurs du sexe « qui méritent dignité et amour ». Le riche et bel entrepreneur y prend des poses érotiques qui rappellent celles qui titillaient ses clients d’alors et il reversera 100% des bénéfices à l’association Sex Workers Project.

Quelques photos…



Et pour commander le calendrier, c’est ici !