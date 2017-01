Le Mexicain Roberto Esquivel Cabrera (54 ans) refait parler de lui. Lorsqu’en 2015 un quotidien l’avait révélé comme « l’homme au pénis le plus gros du monde » – 48,2 cm X 25 cm !!! -, le buzz avait été à la hauteur de ces mensurations hors norme. Même TMZ avait envoyé un reporter pour le filmer et vérifier qu’il n’y avait pas supercherie. Son sexe emmailloté par un bandage tout le long de l’entretien n’avait pas dissipé les doutes. Une équipe du média britannique Barcroft TV l’a retrouvé pour en savoir plus. Elle a aussi rencontré des médecins. Si le sexe est toujours bandé dans le documentaire ci-dessous, des radiographies confirment l’hypothèse évoquée dès le départ : son sexe fait bien dans les un demi-mètre, mais la plus grande partie, soit exactement 30,42 cm, s’avère une excroissance inhabituelle de son prépuce…

Le radiologue Jésus Pablo Gil Muro explique cette excroissance du prépuce par son étirement à l’aide de poids ainsi que par la cicatrisation en amas de chair des micro lésions consécutives. Il affirme que Cabrera, désireux d’agrandir son sexe, a procédé ainsi depuis son adolescence. Celui-ci nie : il n’a absolument rien fait. Tout est naturel.

Le psychiatre Jésus David Salazar Gonzalez ajoute une autre explication, cette fois-ci de nature neurologique, mais tout aussi surprenante :

« L’encéphalogramme nous permet d’observer une altération de son lobe temporal droit. Cette altération donne aux gens des idées bizarres et extrêmes. Par exemple ils ont tendance à parler beaucoup de religion ou alors ils sont jusqu’au-boutistes. Comme ces femmes qui veulent des plus gros seins ou ces hommes des fessiers plus volumineux, Cabrera a modifié son corps. »

La vie intime et professionnelle de « l’homme au plus gros pénis du monde » est un désastre :

– Il a de fréquentes infections urinaires car l’urine ne parvient pas totalement à s’égoutter et a tendance à macérer.

– Il ne peut avoir de rapport sexuel car son sexe effraie.

– Il ne trouve pas de boulot car il a du mal à se déplacer et est sujet à des railleries tant son sexe déforme les pantalons. Il serait vraiment dans la rue s’il ne bénéficiait d’aucune aide sociale.

– À sa grande déception, Le Livre Guinness des records n’homologue pas la taille des pénis.

Malgré tout, Cabrera ne veut pas entendre parler de chirurgie réductrice : « Je suis célèbre parce que j’ai la bite la plus grosse du monde. Je suis heureux de mon pénis car je sais que personne n’en a une aussi grosse que la mienne… Non, je ne suis pas triste parce que je sais qu’aux USA il y a plein de femmes. L’une d’elles saura correspondre à ma taille. J’aimerais être une porn star là-bas. Je pense que je me ferai plein d’argent. Les gens ne sont pas comme ici, au Mexique. Ils sont plus libéraux : ils se moquent de savoir ce que j’ai dans le pantalon. »

Comme on dit, l’espoir fait vivre ! – Photo : Ruaridh Connellan / Barcroft Images