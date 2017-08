En attendant la vidéo officielle de « Swish Swish » qui a déjà eu droit à une lyrics-vidéo et un live réjouissants, on vient de découvrir la parodie gay et sexy de « Roulette », un des autres tubes de « Witness », l’album de Katy Perry. C’est une nouvelle fois les très en forme Bryan Hawn et Nick Dent, alias l’ex-porn star « gay for pay » Reese Rideout, qui s’y collent. Rappelons que les deux nous avaient beaucoup amusés – et émoustillés – il y a trois mois avec leur version de « Something Just Like This » des groupes The Chainsmokers/Coldplay… 🙂