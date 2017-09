Avec son nouveau titre, « Sais-tu vraiment qui tu es », le compositeur et interprète Pierre Lapointe dissèque le gay contemporain adepte des selfies, des jetlags… et des amours « incolores ». Le portait dressé, tout à la fois cruel, inquiétant et fascinant, se fait à l’aune du Québec natal de l’artiste qui se plaît à distiller avec ironie des lieux communs de là-bas, notamment sur Paris « trop petit pour toi » et sur l’Europe « une salope »…

Porté par un lyrisme décadent digne d’un Huysmans et une musique symphonique répétitive à la Steve Reich, Sais-tu vraiment qui tu es a déjà tout pour nous plaire. Mais le Québécois a en plus un physique en adéquation avec son art et son propos : c’est un dandy extrêmement séduisant avec lequel on adorerait « faire l’amour à quatre pattes » 🙂 Quant au clip vidéo, qu’il a réalisé avec Philippe Craig et qui bénéficie des décors illustrés de Pascal Blanchet, il est tout simplement génial ! Autant dire qu’on attend avec impatience la date du 6 octobre et la sortie de La Science du cœur, l’album dont est tiré le single. Et PinkX oblige, on ne peut manquer de constater que le Québec est un vivier de mâles sexy et talentueux. Dans la chanson, le cinéma, la politique… et le porno. Pas besoin de faire la liste. Vous la connaissez ! 🙂

Tu cherches toujours ta famille

Tu tues à l’aide d’une aiguille

Le beau et le laid, toi tu sais

Ce que tu veux, ce qui te plaît

Paris, c’est trop petit pour toi

Tu préfères partir à dos d’oie

Parcourir de ta langue les corps

Des anges de la drague incolore

Ta résidence secondaire

Est, tu ne sais où, sur la Terre

Entre jetlag et gueule de bois

Tu te souviens de lui parfois

Mais sais-tu vraiment qui tu es ?

Mais sais-tu vraiment qui tu es ?

Mais sais-tu vraiment qui tu es ?

Tes yeux sont des lasers broyeurs

Tu préfères jouer les agresseurs

T’adores faire l’amour à quatre pattes

Tu es née en 84

Tu te regardes sur l’écran

Tu figes tes rides dans le temps

Tu t’éparpilles dans les airs

Grâce à lui, grâce à ton grand frère

Toutes ces photos de ta vie

Tu les regardes dans ton lit

Elles ne te laissent jamais seule

Ton image sera ton linceul

Mais sais-tu vraiment qui tu es ?

Mais sais-tu vraiment qui tu es ?

Mais sais-tu vraiment qui tu es ?

Tu as déjà vomi l’Asie

Les Amériques sont tes amies

Quand tu nous parles de l’Europe

Tu dis d’elle qu’elle est une salope

Tu aimes adorer ceux qui mentent

Le passé, tu le réinventes

Ta honte, tu ne la racontes pas

Ton histoire, tu ne la connais pas

Tu es l’enfant de ta patrie

Tu aimes salir ta dynastie

Choisir un chemin déjà tracé

Marcher loin des routes enneigées

Mais sais-tu vraiment qui tu es ?

Mais sais-tu vraiment qui tu es ?

Mais sais-tu vraiment qui tu es ?

Le ciel, tu le visites souvent

Des nuages pris entre les dents

Tu voudrais partir sur la mer

Comme les marins de Fassbinder

Toujours noyé dans tes contraires

Mais sais-tu vraiment qui tu es ?

Mais sais-tu vraiment qui tu es ?

Mais sais-tu vraiment qui tu es ?

Paroles & Musique : Pierre Lapointe