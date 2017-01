Lors de l’interview qu’il nous a accordée à Londres en mai dernier, Logan Moore s’était exprimé ainsi sur un tournage : « Il y a aussi une scène que j’ai vraiment adorée faire pour Bulldog avec Rocco Steele. Le film s’appelle « Stuffed » et ça se passe dans une usine de sex-toys. C’était très chaud !!! Et Rocco est un mec très très sympa ! » Ajoutons que Rocco est surtout l’une des plus grosses queues de l’industrie du X gay !!! 🙂 Et la bonne nouvelle, c’est que cette scène, titrée « 25 cms à engloutir », est désormais en illimité dans les vidéos PinkX.FR.

L’érection qui déforme fantasmatiquement l’entre-jambes du viril, tatoué et mature ouvrier Rocco Steele ainsi que le jeu de regard qu’il pratique avec son collègue Logan Moore sont bien vite suivis de baisers. Logan ne résiste pas à l’envie de glisser sa main sous le bleu de travail de Rocco ni à se saisir de son impressionnant braquemart. Comme par réflexe, il ouvre la bouche et baisse la tête afin de faire disparaître jusqu’à la garde les 25 centimètres de queue. La tâche est dure, voire impossible à accomplir. L’autre orifice de Logan n’a au contraire pas de limites. Soucieux du plaisir de son partenaire, Rocco a toutefois veillé à éviter toute déchirure de l’anus en l’assouplissant de sa langue baveuse et d’une bonne dose de lubrifiant…

« Oh, it’s big ! » Admiratif de la gosse bite du daddy, Logan est également fier de sa propre capacité à se la prendre en profondeur, sans problème. Bien sûr, ça fait un peu mal au début, mais le bouffage de cul que Rocco a lui précédemment administré ainsi les baisers et caresses qu’il prodigue pendant qu’il le sodomise, contribuent à une bonne dilatation. Bien ouvert et en érection, Logan se fait d’ailleurs aisément goder. Tout à son plaisir prostatique, le top canon éjacule à gros bouillons. Rocco jouit peu après en rugissant !!!

