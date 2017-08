Une auberge du bonheur, deux beaux mâles, un plaisir communicatif dans la baise… La scène du jour est du pur Falcon Studios. Avec en bonus un bouffage de cul qui laisse rêveur !!! « Surpris à se branler sous le porche » avec Adam Wirthmore et Ryan Rose est à voir dès maintenant et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU.

Petit gabarit musclé, poilu et cho bouillant, Adam Wirthmore prend son café sur la terrasse, consulte son Smartphone, se branle et filme son sexe dressé. Arrive Ryan Rose, superbe mâle barbu à la musculature ciselée : « Mais qu’est-ce qui vous prend ? » Pris en flagrant délit d’exhibitionnisme, Adam tente de se rhabiller. Mais Ryan l’en empêche en prenant les choses en main et en bouche…

Après avoir masturbé, pompé et embrassé Adam, Ryan retire son tee-shirt. Son torse imberbe et bronzé est magnifique ! Subjugué, Adam le parcourt de ses lèvres. Pressé de savoir si sa bite est aussi appétissante que le reste, il déboutonne le bermuda de Ryan. Ce qu’il découvre l’enchante. Bouche grande ouverte, il gobe, faisant bien cogner la grosse bite dans sa gorge.

Ryan a des vues sur le cul rond et ferme d’Adam. Avide de s’imprégner de sa saveur et soucieux de ne pas le déchirer quand il le baisera, il écarte les lobes pour en inspecter les moindres replis, puis il humidifie et élargit la pastille de sa langue baveuse et de son doigt ensalivé. Fébrile, n’en pouvant plus d’attendre d’être sodomisé, Adam lève la patte, courbe l’échine et jouit enfin d’un Ryan toute en beauté et en vigueur… Que de giclées de foutre au final !

Tirée de l’excellent Falcon « Easy Inn », la scène « Surpris à se branler sous le porche » est à retrouver sur PinkX.EU à partir de 1€99 !