Depuis les théories formulées en 1895 par Gustave Le Bon et son fameux « Psychologie des Foules », une des bases de la psychologie sociale repose sur l’idée que le comportement d’individus réunis dans un groupe diffère de celui des individus raisonnant de manière isolée. Menés par un leader, ils se lâchent, sans réfléchir aux conséquences de leurs actes. La scène du jour, « Branlette collective », est de fait une illustration des théories de Le Bon appliquées sur le terrain sexuel. À voir dès maintenant et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU.

Six amis font du camping dans la campagne britannique. Après avoir monté leur tente, ils se posent. L’un d’eux, Matt Brooks, est particulièrement fort en gueule et en initiatives. C’est lui le leader ! Il invite ainsi les autres à se joindre à lui pour boire, fumer et se raconter les faits marquants des jours précédents. Et quand il propose qu’ils se branlent tous ensemble, les ricanements gênés ne font pas long feux. Car bien sûr, ils sont hétéros, et entre potes, on ne se cache rien et on partage tout. Du restes Matt sait rappeler à l’ordre quand un regard se fait insistant sur une bite tiers. Quel manipulateur !

Matt Brooks, la main déjà sous le suvêt, entouré de Fraser Jacs et du blond Josh Charters

De gauche à droite : Bradley Bishop, Riley Tess et Kai Cruz

De la branlette, des éjacs, mais aucune caresse ni baiser et encore moins de pipes et de sodo. Pourtant cette scène est puissante tant elle donne chair aux souvenirs de passages à l’acte initiatiques. Elle fait également éprouver une autre nostalgie : celle d’une situation non vécue qu’on regrettera toujours de n’avoir jamais connue.

