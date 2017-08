Pratiquer intensivement la sodomie n’empêche pas d’avoir un cul très serré ! 🙂 Produite par Raging Stallion Studios et tirée du film « Tight », la scène du jour « Christian Wilde vs Adam Ramzi » réunit deux beaux mâles tout en sensualité. À voir dès maintenant et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU.

Allongés nus sur une banquette, Christian Wilde et Adam Ramzi s’embrassent, se caressent, se touchent le sexe dur d’excitation. Christian introduit son majeur dans le cul serré d’Adam qui en gémit de plaisir. La bouche grande ouverte, le beau brun tatoué et barbu gobe le chibre du beau blond barbu et tatoué. Ses va-et-vient de plus en plus profonds manquent de l’étrangler, mais la satisfaction de donner du plaisir dépasse tout entendement. Les deux hommes s’embrassent puis Christian lèche le téton d’Adam qui en a des frissons. Christian baisse encore la tête et suce Adam tout en lui enfonçant à nouveau un doigt dans le cul. Adam est aux anges !!!

L’anus bien dilaté, Adam s’empale sans hésitation sur le sexe de Christian. Ses haut-en-bas déterminés sont ponctués de baisers voraces. Par la suite, couché sur le dos, Adam accueille les coups de bite avec un mélange de contentement et de stupeur, ce qui excite plus encore Christian qui redouble d’effort à cogner contre sa prostate. Et au jeu de savoir qui va tenir le plus longtemps, c’est Adam l’heureux perdant. Il sera le premier à éjaculer…

Scène des plus sexe, « Christian Wilde vs Adam Ramzi » est à retrouver sur PinkX.EU à partir de 1€99 !