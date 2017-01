Découvrir que son boyfriend nous trompe ne fait pas plaisir et conduit à des disputes, voire à des drames. Mais le prendre sur les faits peut aussi débloquer un tabou et être source de ravissements : pourquoi ne pas se joindre aux ébats ? En situation de force, vu les circonstances, vous serrez à même de l’imposer ! Produit par NexDoorTwinks, « Cocu mais pas rancunier » est un porno éminemment bandant qui est aussi un modèle de sagesse. À voir en illimité dans les vidéos PinkX.FR, à méditer… et à reproduire ? 🙂

Scott Bridgeton et Zander Williams, un camarade typé latino, sont de retour dans la maison familiale du premier après avoir passé leur journée à la foire du conté. Ce qui surprend tout de suite Scott, c’est de ne pas reconnaître une des paires de chaussures qui se trouvent à l’entrée. Alors qu’il s’apprête à prendre une collation avec Zander, des gémissements de plaisir se font entendre d’une des chambres à coucher. Ils sont suivis d’un ordre : « Enfonce-la bien dans ma bouche ! ». Les deux amis s’approchent d’une porte, l’entrouvent et voient dans le grand lit deux mecs à poil. L’un, Tyler King, n’est autre que le boyfriend de Scott. Il suce la longue queue de Jake Tyler. Celui-ci est un ami du couple qui a toujours affirmé son hétérosexualité. Comme quoi…

Scott pénétre dans la chambre, bien décidé d’en découdre. Mais au lieu se s’emporter dans une colère sourde, il réfléchit et voit tout le bénéfice qu’il peut tirer de la situation : vivre pour de vrai le fantasme de la partouze. Il dit à Zander de venir les rejoindre dans la chambre et l’embrasse goulûment. Celui-ci ne se fait pas prier et se désape en même temps que Scott. Les deux autres sont bouche bée. Scott les enjoint à continuer leurs affaires pendant que lui et Zander s’assoient au bord du lit, les matent, se branlent et se sucent.

La suite est à la hauteur des fantasmes de Scott et des trois autres, si promptes à se plier à ses désirs. Léchages de cul, sodomies et changements de partenaires… Cela aurait pu continuer de plus belle si la mère de Scott n’avait pas appelé pour le prévenir de son arrivée. Hum… Il faudra changer les draps du lit. Il y a trop de traces de gel et foutre !!!

